Brasile | il populista Bolsonaro eletto nuovo presidente

Samba populista. Jair Bolsonaro stravince le elezioni in Brasile - stacca Fernando Haddad di 18 punti - ma sarà ballottaggio : Jair Bolsonaro ha trionfato nel primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, sfiorando il 50% dei voti e staccando Fernando Haddad per più di 20 punti, e affronta ora un ballottaggio contro l'erede di Lula da Silva, previsto per il 28 ottobre, come candidato superfavorito.L'ex militare di estrema destra ha raggiunto il 46% dei voti, mentre Haddad si è fermato al 28%.Secondo le cifre ufficiali diffuse dai media brasiliani, ...