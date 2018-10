Bialetti a rischio | la storica azienda della moka messa in ginocchio da cialde e capsule

Bialetti - storica azienda della moka - a rischio : in ginocchio per colpa di cialde e capsule : La Bialetti, la storica azienda italiana che ha dato vita alla moka, conosciuta in tutto il mondo, rischia di non esserci più. Il marchio, orgoglio del made in Italy, sarebbe gravato da debiti per 68 milioni di euro. La società di revisione ha fatto sapere che ci sono "dubbi sulla continuità aziendale".Fondata nel 1919 da Alfonso Bialetti, negli anni '30 inventò la moka grazie all'"omino coi baffi", Renato Bialetti: ...