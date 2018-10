Beach volley | World Tour 2019 Chetumal Bansley Wilkerson concedono il bis Usa sugli

Beach volley : Menegatti-Orsi Toth cedono a Ledoux-Urango : CHETUMAL, MESSICO, -La corsa di Menegatti-Orsi Toth nel torneo tre stelle di Chetumal in Messico si ferma al secondo turno ad eliminazione diretta. La coppia azzurra si è arresa per 2-0, 21-19, 21-19, ...

Beach volley - World Tour 2018 Chetumal. Inattesa sconfitta per Menegatti/Orsi Toth - solo none in Messico : Si chiude male, con una Inattesa sconfitta che compromette la rincorsa ad un podio tutt’altro che impossibile, il 2018 di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che escono di scena agli ottavi di finale del torneo 3 Stelle di Chetumal in Messico., Ad eliminare le azzurre sono state le statunitensi Ledoux/Urango, coppia che si è formata appositamente per questo torneo e che ha trovato la classica giornata di grazia. La coppia nordamericana ha ...

Beach volley - World Tour 2019 Chetumal. Urna benevola per Menegatti/Orsi Toth : occasione da non perdere : Saranno le statunitensi Kaitlin Ledoux e Geena Urango le rivali di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth negli ottavi di finale del torneo 3 Stelle di Chetumal. Alle 22 ora italiana il binomio azzurro scenderà in campo per puntare ai quarti di finale contro una coppia al primo torneo assieme. Da una parte Kaitlin Ledoux che vanta nella scorsa stagione la vittoria al torneo 1 Stella di Satun in coppia con Stockman e il terzo posto Haiyang in ...

Beach volley. L’Italia per Tokyo 2020 : tris di coppie azzurre al maschile e al femminile. Carambula/Rossi la novità. Parla Luigi Dell’Anna : L’Italia del Beach volley è pronta ad affrontare la stagione decisiva per la qualificazione a Tokyo 2020. Si stanno giocando le ultime sfide di un 2018 intensissimo per i colori azzurri, che ha regalato soddisfazioni ma anche qualche delusione, soprattutto legata agli infortuni che hanno colpito due dei giocatori più forti del nostro movimento, Alex Ranghieri (fermo praticamente tutta la stagione) e Daniele Lupo (stop di quasi tre mesi per un ...

Beach volley - World Tour 2019 Chetumal. Menegatti/Orsi Toth senza rivali nel girone : ottavi conquistati : Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth concedono il bis sulla sabbia messicana di Chetumal e conquistano l’accesso agli ottavi di finale che si giocheranno domani notte. La coppia azzurra non ha avuto problemi a sbarazzarsi delle norvegesi Hjortland/Kjolberg nella finale del raggruppamento preliminare. La coppia nordica, già soddisfatta di aver superato il primo turno, non ha creato grattacapi alle italiane che si sono imposte con un secco ...

Beach volley - World Tour 2019 Chetumal. Tutto facile per Menegatti/Orsi Toth con le padrone di casa : secondo turno in cassaforte : Tutto facile, come da pronostico, per le azzurre Menegatti/Orsi Toth nella gara di esordio al torneo di Chetumal in Messico. Nella semifinale del girone preliminare le azzurre hanno sconfitto 2-0 le padrone di casa di casa Herdrick Duarte e Ibarra Ruiz. Qualche difficoltà per le italiane solo nel primo set, vinto con il punteggio di 21-16, mentre nel secondo parziale solo azzurre in campo e 21-13 a chiudere il match e a regalare la fase ad ...

Beach volley - World Tour 2019 Chetumal. Menegatti/Orsi Toth chiudono in Messico il 2018 della rinascita : E’ stato l’anno della rinascita per entrambe: Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth provano a chiudere il 2018 (che per il Beach volley è già 2019) nel migliore dei modi sulla sabbia messicana di Chetumal con un torneo 3 Stelle (solo al femminile) che distribuisce altri punti buoni per la qualificazione a Tokyo 2020. La coppia italiana, reduce dall’ottimo quinto posto di Las Vegas, punta al terzo podio stagionale dopo la ...

Beach volley - World Tour 2019 Las Vegas. Mol/Sorum imbattibili! Bansley/Wilkerson vincono il derby canadese : Fatto 30, hanno fatto anche 31 i norvegesi Mol/Sorum che continuano la loro marcia inarrestabile nel World Tour al ori di uno dei ciclisti che ogni tanto investono le coste statunitensi. Negli Usa, a Las Vegas, i vichinghi inarrestabili hanno conquistato il loro quinto titolo consecutivo tra World Tour e Campionati Europei, un dominio che non ha eguali nel Beach volley contemporaneo, fatto di turn over sul gradino più alto del podio. Mol/Sorum ...

Beach volley - World Tour 2019 Las Vegas. Quinto posto per Menegatti/Orsi Toth. Chi può battere Mol/Sorum? : Quinto posto e tanti sorrisi per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che hanno dimostrato a Las Vegas di essere tornate a far parte dell’elite del Beach volley mondiale, dopo la lunga assenza. I due podi conquistati ad Agadir e Qinzhou sono stati importanti soprattutto per il morale ma il livello, bisogna dirlo, non era elevatissimo e dunque c’era bisogno di un risultato di prestigio in un torneo dove tutte (o quasi) le big erano presenti e Las ...

Beach volley - World Tour 2018 Las Vegas. Menegatti/Orsi Toth nei quarti! Lupo/Nicolai quinti con tanti rimpianti : Si ferma al quinto posto la corsa di Paolo Nicolai e Daniele Lupo al torneo 4 Stelle di Las Vegas e anche nel 2018, visto che gli azzurri torneranno in campo solo nel prossimo anno a caccia di punti per la qualificazione olimpica. Un quinto posto con tanto amaro in bocca perchè gli italiani hanno dimostrato di non avere nulla in meno rispetto ai polacchi Fijalek/Bryl che volano nella loro terza semifinale di prestigio degli ultimi tre mesi, ...