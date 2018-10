Basket | Serie A | Cremona batte Virtus Bologna 84-66 | terzo successo per la Vanoli

Basket - 4a giornata Serie A 2018-2019 : Venezia e Avellino vincono in trasferta. Per Trento è crisi nera : Ben due anticipi nel sabato che apre la 4a giornata di Serie A di Basket. A Trento, nel remake della semifinale scudetto dello scorso anno, la Dolomiti Energia è incappata nella quarta sconfitta in quattro partite perdendo nettamente, 64-87, contro una Reyer Venezia sempre più in fiducia e a punteggio pieno in testa alla classifica. A Brescia la Germani subisce la rimonta di Avellino che espugna il PalaLeonessa in un finale tiratissimo con il ...