Basket | la Fiat ko a Sassari | Cotton non basta

Basket - la Fiat a Vilnius per vincere anche in Europa : Dopo il secondo successo consecutivo in campionato, a Reggio Emilia contro una diretta concorrente per l'accesso ai playoff, la Fiat vola oggi in Lituania : domani , mercoledì, ore 18, diretta su ...

Basket - la Fiat si butta via a Kazan : Terzo ko di fila per la Fiat in Eurocup: a Kazan, in Russia, i gialloblù sono stati sconfitti nettamente dall'Unics 92-78 senza mai entrare in partita. Un ko era nella logica delle cose, ma Torino non ...

Basket - primi due punti in campionato per la Fiat : In un PalaVela che ha accolto 4816 paganti, la Fiat vince il suo primo match di campionato battendo l'Alma Trieste 86-74. Una vittoria che arriva dopo quattro sconfitte in fila, una in Supercoppa, due ...

Basket - Eurocup : la Fiat Torino perde in casa contro il Mornar 84-80 : La Fiat Torino perde la seconda partita stagionale di Eurocup cedendo 80-84 ai montenegrini del Mornar Bar. Una sconfitta, quella all'esordio al PalaVela, arrivata nei secondi finali, quando gli ...

Basket - per Fiat un finale amaro : Il tempo supplementare non piace alla Fiat. Che, dopo avere ceduto in settimana a Francoforte nei cinque minuti di extratime, si ripete anche a Venezia. Alla fine vince infatti l'Umana , 76-75, , ...

DIRETTA / Francoforte Torino (risultato finale 88-85) : la Fiat cade all'overtime (Basket Eurocup) : DIRETTA Francoforte Torino, risultato finale 88-85: dopo un overtime la Fiat cade alla Fraport Arena nonostante le ottime prove di Wilson e McAdoo, inizia male l'avventura nella Eurocup(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 19:08:00 GMT)

Basket - Supercoppa italiana 2018 : Milano asfalta Brescia e vola in finale - troverà la Fiat di coach Brown : Basket, Supercoppa italiana 2018: Milano raggiunge la finalissima, domani alle 18 sarà dunque sfida contro Torino Basket, Supercoppa italiana 2018: la finale sarà Milano-Torino. Una rivalità classica nel calcio, che adesso si riproporrà anche in ambito cestistico. Dopo la vittoria della Fiat di coach Brown nel pomeriggio, stasera Milano ha avuto la meglio dei padroni di casa di Brescia, distrutti dall’Olimpia da un super Nedovic ...

Basket - Supercoppa italiana 2018 : Fiat Torino in finale - coach Brown mette Trento ko! : Basket, Supercoppa italiana 2018: la squadra di coach Brown approda in finale, la Fiat Torino attende adesso di conoscere la propria avversaria Basket, Supercoppa italiana 2018: la Fiat Torino è la prima finalista dell’edizione. La squadra di coach Brown ha giocato una gran bella gara contro Trento, conducendo di fatto dall’inizio al termine dell’incontro. 81-72 il punteggio finale per la squadra torinese, con Cotton Mvp ...

Fiat è lo sponsor ufficiale del club di Basket Auxilium Torino : Luca Napolitano spiega che ' La S-Design per stile ed estetica è la più giovane, metropolitana e dinamica e si abbina meglio alla parte di pubblico giovanile che segue questo sport' . L'Head of Fiat &...