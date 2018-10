Basket | Alessandro Gentile si trasferisce in Spagna Per lui contratto con l’Estudiantes

Basket - Alessandro Gentile tagliato dagli Houston Rockets per far posto al texano Tim Bond : Sembra essere al capolinea, per quest’anno, ogni speranza di approdo in NBA per Alessandro Gentile. Il figlio di Nando è stato tagliato dagli Houston Rockets, come riporta il transactions log ufficiale della NBA. In un certo senso, la notizia ne nasconde un’altra, perché i Rockets non avevano mai comunicato di aver firmato Gentile. L’ex Treviso, Milano e Bologna, che nelle ultime settimane era stato visto allenarsi a Treviglio ...