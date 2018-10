Basket | 4a giornata Serie A 2018-2019 | Milano vince a Pesaro e raggiunge Venezia Grande

Basket - Serie A1 femminile 2018-2019 : i risultati della quarta giornata. Venezia batte Napoli nel big match - primo acuto per il Geas : La quarta giornata di Serie A1 femminile restringe a due le formazioni al comando della classifica: Schio e Venezia. Se la prima ha facilmente espugnato il campo di Torino, la seconda ha saputo prevalere nella partita più importante della giornata, che l’ha opposta alla Dike Napoli. C’è anche il primo acuto del Geas Sesto San Giovanni, che nella sfida tra neo-promosse espugna Empoli. Andiamo però a vedere i risultati nel ...

Risultati Serie A Basket 4ª giornata – Milano vince ancora - Sassari batte Torino : L’Olimpia Milano firma il quarto successo in altrettante gare, Sassari batte Torino: i Risultati della 4ª giornata della Serie A di Basket Dopo la vittoria di Cremona sulla Virtus Bologna nel lunch match e i successi di Cantù su Reggio Emilia e di Varese su Trieste nelle prime gare del pomeriggio, la 4ª giornata della Serie A di Basket italiana prosegue con altri due gare, in attesa del posticipo serale fra Pistoia e Brindisi. Nella gara ...

Risultati Serie A Basket 4ª giornata – Successi casalinghi per Cantù e Varese : Cantù supera Reggio Emilia, Varese batte Trieste: i Risultati della 4ª giornata di Serie A di Basket Dopo il successo di Cremona in trasferta sul campo di Bologna nel lunch match, la 4ª giornata di Serie A prosegue con 2 incontri nel pomeriggio Cantù-Reggio Emilia e Varese-Trieste. Nella prima sfida, è Cantù ad imporsi per 101-95 su Reggio Emilia. I ragazzi di coach Pashutin ottengono il terzo successo consecutivo, mentre per gli emiliani ...

Basket - 4a giornata Serie A 2018-2019 : Venezia e Avellino vincono in trasferta. Per Trento è crisi nera : Ben due anticipi nel sabato che apre la 4a giornata di Serie A di Basket. A Trento, nel remake della semifinale scudetto dello scorso anno, la Dolomiti Energia è incappata nella quarta sconfitta in quattro partite perdendo nettamente, 64-87, contro una Reyer Venezia sempre più in fiducia e a punteggio pieno in testa alla classifica. A Brescia la Germani subisce la rimonta di Avellino che espugna il PalaLeonessa in un finale tiratissimo con il ...

Risultati Serie A Basket 4ª giornata – Brescia ko - Avellino trionfa in trasferta : Avellino manda ko Brescia nel secondo anticipo del sabato della quarta giornata di Serie A di Basket maschile Il sabato di anticipi della quarta giornata di Serie A di Basket maschile si è concluso con la sfida tra Brescia e Avellino. Un match equilibrato, che ha visto la formazione campana imporsi sui padroni di casa per 74-77. Avellino dunque agguanta il sesto posto in classifica, mentre Brescia rimane nella parte bassa, al 12° ...

Risultati Serie A Basket 4ª giornata – Venezia manda ko Trento e si gode la vetta della classifica in solitaria : Venezia super nel primo anticipo della quarta giornata del campionato italiano di Serie A di Basket maschile La quarta giornata del campionato italiano di Basket di Serie A maschile è iniziata con l’anticipo tra Trento e Venezia. Un match che ha visto la formazione della Reyer portarsi subito in vantaggio: il primo quarto di gioco è infatti terminato col punteggio di 18-26. I padroni di casa hanno cercato di raggiungere i propri ...

Basket femminile - 4a giornata Serie A 2018-2019 : Venezia-Napoli sfida d’alta classifica - Schio va a Torino : Quarta giornata della Serie A1 di Basket femminile che presenta una super sfida d’alta classifica tra l’Umana Reyer Venezia e la Dike Basket Napoli. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno in classifica e chi vince si conferma in vetta. Venezia è reduce anche dalla vittoria in Eurocup contro le francesi del Nantes ed è stato un successo molto agevole per la squadra di Liberalotto, che non dovrebbe risentire delle fatiche in ...

Calendario Serie A Basket - quarta giornata : gli orari di tutte le partite e come vederle in tv : La quarta giornata di Serie A basket è alle porte: si parte domani con l’anticipo delle 18:30, Trento-Venezia, e quello delle 20:30, Brescia-Avellino. Domenica, poi, spazio alle altre 12 squadre, con il consueto lunch match delle 12 tra Bologna e Cremona, prima della carrellata di partite tra le 17:00 e le 20:45: apre Cantù-Reggiana, seguita da Varese-Trieste, Pesaro-Milano, Sassari-Torino e Pistoia-Brindisi, che chiude la giornata. Di ...

Basket femminile - le migliori italiane della terza giornata di Serie A1. Sara Bocchetti e Martina Bestagno al top della domenica : Nella terza giornata di Serie A1 femminile, delle italiane che si sono messe in evidenza, diverse sono quelle che già fanno parte del giro della Nazionale maggiore. A dividersi il posto più luminoso della ribalta sono, però, due giocatrici che con la Nazionale non hanno mai avuto l’occasione di giocare un grande torneo internazionale, ma sono sempre rimaste presenti per dare il loro contributo: Sara Bocchetti e Martina Bestagno. Partiamo ...

Basket - i migliori italiani della terza giornata di Serie A. Giancarlo Ferrero e Stefano Tonut sugli scudi - diversi i buoni segnali : La terza giornata di Serie A ha visto diverse buone prestazioni da parte dei giocatori di casa nostra: stranamente, però, non sono stati tanto i nomi più famosi a fare rumore, quanto quelli con un ruolo più da emergenti o da totem delle proprie squadre. Alla voce totem va cercato il nome di Giancarlo Ferrero, probabilmente l’uomo-copertina in chiave tricolore per questo turno. Il trentenne di Bra, cresciuto a Casale Monferrato e poi a ...

Basket Serie A : risultati e classifica 3giornata. Milano e Venezia travolgono Pistoia e Pesaro. Prima gioia Trieste : Terza giornata di campionato che va agli archivi con la notizia della testa della classifica che si assottiglia e per una volta gli italiani protagonisti. A lasciare il gruppo è Cremona che nell'...

Risultati Serie A Basket 3ª giornata : Basket, la 3ª giornata del campionato di Serie A ha dato importanti spunti, vittorie esterne per Torino, Bologna e Sassari Basket, la 3ª giornata del campionato di Serie A si è conclusa in questa serata domenicale culminata con il posticipo tra Reggio Emilia e Torino. Prima però da segnalare la vittoria in trasferta di Sassari 84-90 sul parquet di Brindisi e classifica che sorride ai sardi con 4 punti in classifica dopo la sconfitta ...

Risultati Serie A Basket 3ª giornata – Trieste supera Brescia - Milano liquida Pistoia : Successi casalinghi per Trieste e Milano che si impongono rispettivamente su Brescia e Pistoia: ecco i Risultati della 3ª giornata di Serie A Dopo la vittoria nel lunch match di Varese su Trento, il pomeriggio della domenica della Serie A di Basket prosegue con altri due incontri interessanti. Nella sfida delle 17:00, Trieste riesce ad avere la meglio su Brescia per 90-86 in rimonta. Gli ospiti infatti avevano chiuso il primo tempo in ...