Barcellona-Real Madrid 5-1 | merengues umiliate nel Clasico Lopetegui a un passo

Barcellona -Real Madrid 5-1 : manita e Conte sempre più vicino : BARCELLONA, SPAGNA, - Cinque gol uno più bello dell'altro e il Barca pare dare un ceffone definitivo al futuro in blanco del desolato Julen Lopetegui , che a questo punto ha il destino segnato. In ...

Clasico da incubo per il Real Madrid : manita Barcellona - Suarez spazza via i Blancos : Il Barcellona si aggiudica il primo Clasico della stagione 2018-2019. I catalani umiliano il Real Madrid con 5 reti: grande protagonista Suarez, autore di una tripletta Ad Halloween mancano ancora 3 giorni, ma il pomeriggio da incubo vissuto dal Real Madrid non ha nulla da invidiare alla notte più paurosa dell’anno. Il primo Clasico della stagione 2018-2019 è un vero e proprio incubo per i ‘Blancos’ che subiscono una manita clamorosa. Il ...