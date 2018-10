Barcellona-Real Madrid 5-1 | manita e Conte sempre più vicino

Tripletta di Suarez e manita del Barcellona al Real. Lopetegui addio : Trionfo blaugrana nel Clasico. Coutinho apre le danze, Marcelo fa il 2-1 poi l'uruguaiano ristabilisce le distanze. Chiude Vidal

Barcellona-Real Madrid 5-1 : dominio dei Blaugrana - crollo dei Blancos : Un Clasico senza storia. Al Camp Nou il Barcellona asfalta un Real Madrid sull'orlo del baratro e si porta a +2 sull'Atletico Madrid. Protagonista assoluto della sfida Luis Suarez, autore di una ...

Clasico da incubo per il Real Madrid : manita Barcellona - Suarez spazza via i Blancos : Il Barcellona si aggiudica il primo Clasico della stagione 2018-2019. I catalani umiliano il Real Madrid con 5 reti: grande protagonista Suarez, autore di una tripletta Ad Halloween mancano ancora 3 giorni, ma il pomeriggio da incubo vissuto dal Real Madrid non ha nulla da invidiare alla notte più paurosa dell’anno. Il primo Clasico della stagione 2018-2019 è un vero e proprio incubo per i ‘Blancos’ che subiscono una manita clamorosa. Il ...

Barcellona-Real Madrid diretta LIVE : grande spettacolo al Camp Nou : Barcellona-Real Madrid diretta LIVE- grande spettacolo al Camp Nou per il “Clasico” Barcellona-Real Madrid. Per la prima volta dal 2007 non ci saranno né Messi né Cristiano Ronaldo. Ultima spiaggia per Lopetegui, a rischio esonero, il quale si gioca tanto in questa partita. In preallarme Solari, come traghettatore e Conte. Barcellona-Real Madrid diretta LIVE: 0-0 Barcellona: Ter Stegen: Sergi Roberto, Piquè, Lenglet, Jordi ...