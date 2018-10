Barbara D' Urso replica a Fabrizio Corona a Domenica Live? Video | la lite con Ilary

Pomeriggio Cinque - Barbara d’Urso imbarazzata : il clamoroso scoop nel suo studio : Barbara d’Urso è fidanzata? È questo uno dei quesiti che il mondo del gossip, di tanto in tanto, ripropone. Già, effettivamente in questo periodo di lotta serrata con Mara Venier, forse Barbarella avrebbe proprio bisogno di un fido alleato. Un po’ come Nicola Carraro, l’uomo che la attacca sui social e difende a spada tratta la moglie alla guida di Domenica In. Ma questa è certamente un’altra storia. Certo, il mondo del ...

Barbara d’Urso fidanzata? Spuntano foto con un misterioso uomo : “Sei così felice” : Barbara d’Urso si è fidanzata? Spuntano foto: il gossip di Signoretti a Pomeriggio 5 Ucci ucci sentiamo odor di caffettucci… e gossip! Si è parlato di Barbara d’Urso fidanzata oggi a Pomeriggio 5. Tra gli ospiti del salotto di oggi c’era anche Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo (e non di Visto, come erroneamente ha detto […] L'articolo Barbara d’Urso fidanzata? Spuntano foto con un misterioso uomo: ...

FABRIZIO CORONA LITE CON ILARY BLASI/ Cenni d'intesa con Barbara d'Urso? C'è un sospetto (Grande Fratello Vip) : ILARY BLASI, LITE in diretta al Grande Fratello Vip con FABRIZIO CORONA: l''imprenditore si scaglia contro la conduttrice sui social e promette conseguenze.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 17:43:00 GMT)

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso vince sempre : il consueto trionfo su La vita in diretta. Ecco i dati : Netta affermazione di Barbara D'Urso negli ascolti tra i 15 e 64 anni. Nella giornata del 25 ottobre, nella prima parte, Pomeriggio 5 ottiene il 17.42 per cento di share. Nella seconda, il 17.88. Il ...

GF VIP - Fabrizio Corona Show : guadagna 200mila fan in 3 ore - si scontra con Ilary Blasi e loda Barbara D’Urso : La sesta puntata del Grande Fratello Vip 2018 è stata all’insegna dello Show di Fabrizio Corona, entrato per un confronto con la ex Silvia Provvedi ma protagonista soprattutto per una litigata furiosa con la conduttrice Ilary Blasi. Tra... L'articolo GF VIP,Fabrizio Corona Show: guadagna 200mila fan in 3 ore, si scontra con Ilary Blasi e loda Barbara D’Urso proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Perché Barbara D’Urso ce l’ha con Alfonso Signorini : Fra Barbara D’Urso e Alfonso Signorini, ormai da qualche anno, va avanti una guerra a distanza. I due continuano a lanciarsi frecciatine a distanza e presto si troveranno faccia a faccia. La D’Urso infatti sarà ospite della prossima puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda, eccezionalmente, di giovedì. Durante la serata Fabrizio Corona entrerà nella casa di Cinecittà per un confronto con Silvia Provvedi, sua ex fidanzata, ...

Mara Venier fa pace con Gerò Carraro. E suo marito su Instagram colpisce Barbara D’Urso : Mara Venier rivela come stanno le cose tra lei e il figlio di suo marito, Gian Gerolomo Carraro, detto Gerò, compagno o forse ex di Simona Ventura. In un’intervista a Chi, la presentatrice mette a nudo i suoi affetti e dichiara: “Dopo anni turbolenti ci siamo ritrovati»”. Tra l’altro qualche tempo fa, la Venier aveva pubblicato su Instagram una foto di lei coi suoi due Carraro e senza SuperSimo. Mara prosegue: Ci siamo ...

'Mai più Barbara D'Urso - facevo il suo burattino' : sfogo clamoroso - l'ex pupillo la scarica : Attraverso il settimanale Spy, l'ex concorrente del Grande Fratello di Barbara D'Urso Baye Dame ha fatto un pesante attacco alla trasmissione. 'Mi sono sentito strumentalizzato, mi hanno fatto passare ...

Enrico Silvestrin - dopo il Grande Fratello Vip/ Ecco cosa pensa di Elia e Jane : andrà da Barbara d’Urso? : Enrico Silvestrin dopo l'eliminazione dalla Casa del Grande Fratello Vip, ha voluto fare una diretta con gli estimatori, per rispondere alle ultime curiosità.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:07:00 GMT)