Banche e mercati | Governo allerta Altre correzioni al dl Fiscale

Politica rassicura i mercati : stato andrà in aiuto alle Banche : La questione nasce dalle dichiarazioni del ministro dell'economia Giovanni Tria che ieri, pur confermando la volontà di procedere sulla strada della manovra presentata a Bruxelles, manovra che, ...

Regling : sfiducia mercati ha impatto rapido su Banche : Ciononostante, spiega Regling, "ci sono rischi: l'Italia la terza economia della zona euro. Con un rapporto debito/Pil del 130%, ha il secondo debito pubblico d'Europa. Anche se perlopi finanziato ...

Banche e partecipate : i mercati alla prova del rating di Moody's : È quasi un automatismo: la riduzione del merito di credito della Repubblica italiana si porta dietro di regola il downgrade anche per gli istituti bancari e per una serie di società partecipate dallo ...

Borsa Italiana - spread BTP BUND - azioni delle Banche : i temi caldi di oggi sui mercati : La cronaca delle ultime settimane evidenzia con estrema chiarezza che il primo responsabile del crollo di Borsa Italiane, e in particolare delle azioni delle banche, è l'andamento del differenziale ...

Mercati - così lo spread si avvicina alla soglia da allarme rosso per le Banche : Alle 9, con l’inizio delle contrattazioni, l’indice di Borsa e il dato sullo spread certificano quello che tutti si aspettano da venerdì 5 ottobre: un lunedì difficile, soprattutto per le banche. Pesa la lettera con cui la Commissione Ue ha espresso al governo italiano seria preoccupazione per i contenuti della nota di aggiornamento al Def. E pesano pure le dichiarazioni della vigilia dei leader della maggioranza, con Luigi Di Maio che accusa ...

Supergiovedì Banche centrali - mercati distratti da Italia e guerra dazi : Le Borse asiatiche hanno chiuso in rialzo, favorite dalla riapertura delle trattative tra Cina e Stati Uniti sull' accesa disputa commerciale tra le prime due potenze economiche al mondo. L'indice ...

Mercati - perché ignorarli è un errore. Quando il conto lo pagano Banche - famiglie e imprese : Non bisogna cedere ai ricatti dei listini finanziari. Ma non si deve neanche pensare che non esistano o che non influenzino la vita di tutti noi...