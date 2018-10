Bambini di 7 anni abusano di una compagna di 6 | avevano visto film porno sui cellulari

Milano - genitori e Bambini in piazza : «Sala - la scuola Confalonieri aspetta da due anni la riapertura del cortile» : In pochi metri le due facce di Milano, contraddittorie, slegate, lontane, ormai anni luce, l'una dall'altra: da una parte, quella di una città che ha ripreso a crescere, recuperando il ruolo di ...

Quattro maestre arrestate per le violenze inflitte a Bambini di 3 anni nella scuola materna. : Le Quattro maestre ritenute colpevoli di gravi maltrattamenti nei confronti di bambini di 3 anni sono state poste agli arresti domiciliari. I fatti sono avvenuti nella scuola Materna Montessori a ...

Perché la Francia ha deciso l'obbligo scolastico per i Bambini di 3 anni : La Francia si prepara a rivoluzionare il proprio sistema scolastico: dall’autunno 2019 l’età della scuola dell’obbligo verrà abbassata da 6 a 3 anni. Significa che la frequenza di quella che un tempo si chiamava materna, ora scuola dell’infanzia, non sarà più facoltativa come accade oggi. Il progetto di riforma, annunciato a marzo dal ministro dell’Istruzione Jean-Michel Blanquer, prende ...

Spintoni - schiaffi e minacce ai Bambini di tre anni - arrestate 4 maestre della Montessori di Capurso - nel barese : Avrebbero spintonato i bambini, presi a schiaffi sulle braccia e sul volto, trascinandoli fino a farli cadere o costringendoli a stare col capo riverso sul banco, oltre a intimorirli con le parole. Per questo motivo quattro maestre di una scuola materna del barese sono state arrestate e poste ai domiciliari dai carabinieri del Comando provinciale di Bari.Si tratta della scuola materna Montessori di Capurso, nel barese, sono finite agli arresti ...

Muore a 43 anni madre di tre Bambini - sconfitta dalla malattia : Massa-Carrara - Se l'è portata via un male incurabile a soli 43 anni. Si chiamava Debora Donati, era originaria di Bonascola e residente a Massa. Sposata e madre di tre figli non ce l'ha fatta a ...

Malnutrizione - Save The Children : ogni minuto nel mondo muoiono 5 Bambini sotto i cinque anni : Nel mondo, ogni giorno, 7.000 bambini sotto i cinque anni muoiono per cause legate alla Malnutrizione. cinque ogni minuto. Bambine e bambini che, a casa loro, in paesi colpiti da carestie e siccità, afflitti dalla povertà estrema o dilaniati da guerre e conflitti, continuano ad essere privati di cibo adeguato, acqua pulita e cure mediche e perdono irrimediabilmente l’infanzia alla quale hanno diritto. Lontano dalle luci dei riflettori. E’ ...

De Petris - Grasso e Fratoianni contro la sindaca di Lodi : 'No escludere Bambini stranieri' : La sindaca leghista di Lodi, Sara Casanova, ha modificato i requisiti per poter accedere alla mensa scolastica gratuita. I più penalizzati da questa ratifica sono i genitori e gli alunni stranieri, tanto che i figli degli immigrati trascorrono la pausa pranzo divisi dai bambini italiani [VIDEO]. La situazione è stata messa ben in evidenza in un reportage di Piazza Pulita, che è stato notato anche da diversi esponenti politici, pronti a ...

Marmaduke il Clown che violentava i Bambini : condannato a 16 anni di carcere : Charles Mason, 65enne inglese, avrebbe abusato sessualmente almeno di 5 vittime tra il 1985 e il 2002, periodo in cui lavorava come animatore e pagliaccio alle feste per bambini. Avrebbe approfittato dei suoi trucchi magici e degli animali esotici che aveva al seguito per approfittare dei piccoli.Continua a leggere

Bambini di 6 anni a scuola costretti a scrivere lettere d’amore gay/ Video maestre : “così accettano diversità” : Inghilterra, Bambini di 6 anni a scuola costretti a scrivere lettere d'amore gay e LGBT: Video, le maestre orgogliose, "così accettano le diversità". Un problema di libertà..(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 10:49:00 GMT)

Concerti - laboratori - attività per Bambini : Forma e Poesia nel Jazz compie 21 anni ed è giovanissimo : Ventuno anni ma ha l'energia e l'entusiasmo della prima adolescenza. Il festival Forma e Poesia nel Jazz li festeggia tornando alla ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, dove dal 27 al 30 settembre si ...

“Maltrattamenti choc!”. Fugge di casa a 10 anni e salva i fratellini. Orrore in Italia. A cosa erano costretti i Bambini : Mamma e papà, una casa, dei fratellini. Dovrebbe essere il quadro perfetto per un bambino per vivere la propria infanzia in totale serenità. Spesso, però, alcune famiglie risultano ‘deviate’ e si registrano al loro interno episodi da far accapponare la pelle. Violenze, papà orchi che abusano dei propri figli, raptus di follia omicida ai danni dei più indifesi. L’ultima tragedia, del resto, è arrivata nelle ultime ore: a ...

Germania - pubblicato report sugli abusi sessuali dei preti cattolici : 3.677 Bambini coinvolti in 68 anni : In 68 anni, dal 1946 al 2014, 3.677 minori sono stati abusati da preti cattolici della Chiesa tedesca: circa 55 casi all’anno. Ad anticiparlo sono Der Spiegel e Die Zeit che pubblicano in esclusiva alcune parti del rapporto abusi sessuali su minori da parte di sacerdoti cattolici e appartenenti agli ordini nell’ambito della Conferenza dei vescovi tedeschi commissionato dalla stessa Conferenza a tre università tedesche, documento che ...

Mafia Foggia - 7 arresti per la faida di Vieste. “Nella lotta tra i clan assoldati anche Bambini di 12 anni” : Rifornivano di marijuana e cocaina le piazze di spaccio viestane, facendo arrivare lo stupefacente direttamente dall’Albania. E cercavano sempre nuove reclute, anche bambini di appena 12 o 13 anni. Con queste accuse, sette presunti affiliati al clan del boss Girolamo Perna sono stati arrestati su mandato gip di Tribunale di Bari, Giovanna Anglana, a conclusione di un’indagine nata dall’inchiesta sull’omicidio del ...

Farmaci : oltre 200 per Bambini approvati in Europa in 10 anni : Tra il 2007 e il 2017 sono stati autorizzati più di 200 medicinali per bambini in Europa, pari al 25% di tutti i nuovi Farmaci che hanno ricevuto l’ok per la commercializzazione nel vecchio continente in 10 anni. A tracciare il bilancio è l’European Medicines Agency (Ema). I bambini reagiscono in modo diverso ai Farmaci rispetto agli adulti, motivo per cui è importante che i medicinali vengano adeguatamente studiati per i pazienti ...