Presidenziali in Brasile : trionfo di Bolsonaro al primo turno<br>Deciderà il Ballottaggio : Le elezioni Presidenziali brasiliane si decideranno al ballottaggio ma la tendenza è chiara. Il Brasile svolta a destra. Jair Bolsonaro, del Partito social liberale, nel primo turno di ieri ha messo una seria ipoteca sulla sua vittoria finale prendendo quasi il 20% in più del suo avversario Fernando Haddad, candidato del Pt, il Partito dei lavoratori, la formazione politica dell’ex presidente Lula. Bolsonaro ha fatto meglio di quanto i ...

Elezioni Brasile - Jair Bolsonaro vince con il 46% dei voti. Ma non basta per evitare il Ballottaggio : Jair Bolsonaro ha stravinto, ma il il 46% di preferenze al primo turno delle presidenziali in Brasile non gli permette di salire sulla poltrona di Presidente, per la quale serve la maggioranza assoluta, ed evitare il ballottaggio nel quale, il 28 ottobre prossimo, dovrà fronteggiare Fernando Haddad, candidato del Pt, il Partito dei Lavoratori degli ex presidenti Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. “Ho la certezza che vinceremo al ...

Samba populista. Jair Bolsonaro stravince le elezioni in Brasile - stacca Fernando Haddad di 18 punti - ma sarà Ballottaggio : Jair Bolsonaro ha trionfato nel primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, sfiorando il 50% dei voti e staccando Fernando Haddad per più di 20 punti, e affronta ora un ballottaggio contro l'erede di Lula da Silva, previsto per il 28 ottobre, come candidato superfavorito.L'ex militare di estrema destra ha raggiunto il 46% dei voti, mentre Haddad si è fermato al 28%.Secondo le cifre ufficiali diffuse dai media brasiliani, ...

