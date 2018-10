Australia | Iannone soddisfatto ma sperava nella vittoria

MotoGp – Una sexy ombrellina per Iannone : la sensuale Brittany McQuade strega il box della Suzuki in Australia [GALLERY] : Brittany McQuade strega tutti nei box della Suzuki a Phillip Island: ecco la sexy ombrellina di Iannone e Rins Il terzultimo appuntamento con il campionato di MotoGp è andato in scena. Maverick Vinales ha vinto il Gp d’Australia sul circuito di Phillip Island, ma le attenzioni del pubblico oltre che sulla gara sono state calamitate dalle bellissime ombrelline in pista. Nel paddock tra le altre sexy grid girls si aggirava anche ...