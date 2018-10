Audrey Hepburn | era nella Resistenza

È stata in prima linea contro i nazisti ma non l'ha mai raccontato - in un libro il segreto di Audrey Hepburn : Ha lavorato fianco a fianco con la Resistenza contro i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. A raccontare il passato segreto di Audrey Hepburn, la star di 'Colazione da Tiffany', è il libro 'Dutch Girl: Audrey Hepburn and World Word II', in uscita in aprile e di cui il New York Post racconta alcuni estratti.A spingere Hepburn a lavorare con la Resistenza era stata la morte di suo zio, il conte Otto van Limburg Stirum, ucciso dai ...

Meghan Markle/ La duchessa di Sussex come Audrey Hepburn : il tubino nero per il debutto da sola : Meghan Markle: look sbagliato per un evento pubblico con il Principe Harry, ma potrebbe essere una mossa studiata per nascondere la presunta gravidanza.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 16:48:00 GMT)

Il profumo di Audrey Hepburn : rinasce L’Interdit di Givenchy : Una splendida storia alle spalle de L’Interdit, fragranza nata come omaggio a Audrey Hepburn. Torna oggi in commercio, ma con una variante. Audrey Hepburn rappresenta per tutte le donne un’icona senza tempo. La sua figura va ben oltre il mondo del cinema. Il suo stile non sarà mai dimenticato e, per aiutare le nuove generazioni a scoprirla, tornerà in commercio L’Interdit, in una versione rivisitata. Per capire di cosa si stia parlando ...