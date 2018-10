Atletica | mezza maratona | record del mondo per Kiptum

Atletica – Mezza maratona tricolore : Dossena e Straneo a Foligno : Campionati Italiani di Mezza maratona a Foligno: tricolore in palio, in gara occhi puntati su Sara Dossena e Valeria Straneo tricolore in palio a Foligno (Perugia) che domenica 21 ottobre accoglie i Campionati Italiani di Mezza maratona. Nelle strade della località umbra saranno in palio sei titoli sui 21,097 chilometri: assoluti, promesse e juniores, per uomini e donne. Fari puntati sulla gara femminile con Sara Dossena (Laguna Running), ...