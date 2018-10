Atletica | Maratona di Venezia 2018 | Mekuant Gebre si aggiudica una gara resa impossibile

oasport

: #MaratonaVenezia Tantissima acqua sul percorso: si impongono Gebre e Tanui - OA_Sport : #MaratonaVenezia Tantissima acqua sul percorso: si impongono Gebre e Tanui - atleticaitalia : #atletica Pietro Riva con l'1h02:19 alla Mezza di Valencia aggiunge un altro #PB al suo 2018! Il 21enne piemontese… - Marcodv76 : RT @atleticaitalia: #atletica è partita la #Venicemarathon: in 13.000 di corsa sulla laguna tra maratona e 10 km a Venezia! Diretta su @Ra… -

(Di domenica 28 ottobre 2018) 33ma edizione delladidavvero durissima per i circa 15mila atleti in. Il percorso è stato reso quasi impraticabile dalla pioggia e dal vento, che hanno fatto alzare il livello dell’acqua fino a quasi ad arrivare alle ginocchia dei runner. Tempi ovviamente molto alti: eraaspettarsi delle grandi prestazioni dalla giornata odierna. A vincere tra gli uomini è stato l’etiopeAyenew. Fuga circa al chilometro 30 per il vincitore odierno che ha affrontato l’ultima parte diin solitaria, a combattere anche contro l’acqua altissima. 2 ore, 13 minuti e 23 secondi il tempo conclusivo. A completare il podio troviamo il keniano Gilbert Kipleting Chumba e Abraham Kiplimo (Uganda). In casa Italia nona piazza per Luca Solone. Un po’ di delusione per il giapponese Yuki Kawauchi, uomo più atteso in, non del tutto ...