Atletica | a Valencia il keniano Abraham Kiptum stabilisce il nuovo record del mondo di

Atletica – Mezza maratona : Kiptum segna il record del mondo a Valencia : Il keniano con 58:18 migliora il primato mondiale sui 21,097 chilometri che resisteva da otto anni. Bel progresso del 21enne azzurro Riva in 1h02:19 Ancora un record mondiale alla Mezza maratona di Valencia. In questa edizione, sulle strade della città spagnola, arriva il primato maschile con il keniano Abraham Kiptum che corre in 58:18 sui 21,097 chilometri. Dopo otto anni cade quindi il limite stabilito con 58:23 dall’eritreo Zersenay ...