ATALANTA-PARMA 3-0 | FINALE | MARCATORI | 10 ST AUTOGOL DI GAGLIOLO 26 PALOMINO 34

Video/ ATALANTA PARMA (3-0) : highlights e gol della partita (Serie A 10^ giornata) : Video Atalanta Parma (3-0): highlights e gol della partita di Serie A. Le immagine salienti dell'anticipo che ha aperto la 10^ giornata (27 ottobre 2018)(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 03:01:00 GMT)

ATALANTA-Parma - la festa al termine della partita [VIDEO] : E’ andata in scena una partita molto importante valida per il campionato di Serie A, si sono affrontate Atalanta e Parma che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, netto 3-0 per i padroni di casa grazie alle reti di Palomino, Mancini ed autorete da parte di Gagliolo. Gli uomini di Gasperini sembrano aver messo alle spalle il momento di crisi. Grande festa al termine della partita per l’Atalanta sotto la curva, in basso ...

Serie A - ATALANTA-Parma 3-0. Il tabellino della partita : Atalanta-Parma 3-0 - Primo tempo 0-0 MARCATORI : aut. Gagliolo, A, al 10' s.t., Palomino, A, al 27' s.t., Mancini, A, al 35' s.t. ATALANTA, 3-4-2-1,: Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, ...

L'ATALANTA cala il tris - Parma k.o. : L'Atalanta cala il tris contro il Parma e centra la seconda vittoria di fila in serie A dopo quella sul campo del Chievo. A Bergamo regna il maltempo e nella ripresa piovono anche i gol. Protagonisti ...

Ilicic trascina l'ATALANTA - Parma steso 3-0 : Un altro mattoncino verso la risalita. l'Atalanta bissa il 5-1 al Chievo di Ventura e si prende altri tre punti pesanti contro un Parma insidioso che è venuto all'Atleti Azzurri d'Italia senza fare ...

ATALANTA-Parma 3-0 - Gasperini soddisfatto : “Stiamo tornando” : Atalanta-Parma 3-0 – Ha ritrovato l’Atalanta dei tempi migliori mister Gasperini. Nel primo anticipo della decima giornata il tecnico ha rivisto la versione più bella della sua squadra, che è tornata per ritmi tenuti e gioco espresso a quella che ha incantato nelle ultime due stagioni. 3-0 rotondo quello ottenuto di fronte al proprio pubblico, […] L'articolo Atalanta-Parma 3-0, Gasperini soddisfatto: “Stiamo ...

Calcio - serie A : ATALANTA-Parma 3-0 : L' Atalanta respira, dopo un inizio di campionato davvero difficile. Supera 3-0 il Parma nell'anticipo della decima giornata di serie A. Succede tutto nella ripresa: gli orobici vanno in vantaggio al ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : ATALANTA-Parma 3-0. Dominio della Dea nel secondo tempo : La decima giornata della Serie A di Calcio si apre con l’Atalanta che travolge 3-0 il Parma. La squadra di Gasperini, dopo il 5-1 al Chievo, trova un’altra netta vittoria, che dimostra così l’uscita definitiva dalla crisi e la fa risalire in classifica in 12ma posizione, a -1 proprio dai crociati. Primo tempo molto equilibrato, con diverse occasioni da entrambe la parti. Il risultato però resta fisso sullo 0-0 anche per merito delle ottime ...

ATALANTA-Parma 3-0 - gol e assist di Mancini : la Dea continua la risalita : La classifica di Serie A Atalanta-Parma 3-0, cronaca e tabellino Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

L'ATALANTA spazza via il Parma : i nerazzurri si impongono per 3-0 : L'Atalanta di Gasperini mette il turbo nella ripresa contro il Parma di Roberto D'Aversa e gli rifila tre reti. I nerazzurri, sotto la pioggia battente, battono con un secco 3-0 i ducali grazie all'...

Serie A - ATALANTA-Parma 3-0 : autorete di Gagliolo - Palomino e Mancini : Sotto una pioggia battente l'Atalanta riesce a dare continuità al successo contro il Chievo: perentorio 3-0 al Parma, decide un'autorete di Gagliolo, un tocco sotto misura di Palomino e la scivolata ...

ATALANTA PARMA 3-0 : gol e highlights. Apre un autogol di Gagliolo - poi le reti di Palomino e Mancini : Atalanta-Parma 3-0 55' aut. Gagliolo, 72' Palomino, 80' Mancini Il miglior attacco è la difesa. Rovesciando quest'antico detto, l'Atalanta fa suo l'anticipo della 10giornata i Serie A e lascia a mani ...

Highlights Serie A : ATALANTA-Parma 3-0. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Highlights Atalanta-Parma 3-0– Tutto facile, o quasi, per l’Atalanta che nella prima gara della decima giornata di Serie A batte per 3-0 il Parma. A Bergamo gli uomini di Gasperini ottengono un’importante vittoria che allontana le zone rosse della classifica: alla vigilia, infatti, i nerazzurri erano appena 3 lunghezze sopra l’Empoli terzultimo. Ora invece accorciano […] L'articolo Highlights Serie A: Atalanta-Parma ...

Difensori goleador e bomber a secco - ma l’ATALANTA vola : il Parma affonda nel diluvio di Bergamo : l’Atalanta liquida il Parma con 3 gol: bomber bergamaschi ancora a secco, ci pensano Palomino, Mancini e un autogol a regalare i 3 punti ai nerazzurri La decima giornata di Serie A si apre, sotto il diluvio dello stadio Atleti Azzurri d’Italia, con la sfida tra Atalanta e Parma. I bergamaschi ottengono un facile successo per 3-0 che li allontana dalle zone basse della classifica. I ragazzi di Gasperini dominano la gara, ma non riescono a ...