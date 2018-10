Astronomia | la NASA a caccia dei pianeti sosia della Terra | un aiuto da “Tess” e “Plato”

meteoweb.eu

(Di domenica 28 ottobre 2018) I possibili, i mondi abitabili, sono piccoli, rocciosi e alla giusta distanza dalla loro stella: la scommessa è riuscire a individuarli fra i quasi 4mila esoscoperti finora e tra i tanti altri che presto saranno scovati dai nuovi telescopi Tess e Plato. Sono poche decine isimili allascoperti fino ad ora, tra moltitudine di corpi celesti che vanno da giganti gassosi come Giove fino a piccoli mondi delle dimensioni di Nettuno. Laprogetta di affinare gli strumenti per riconoscere i, in particolare quando cominceranno ad arrivare i dati dal nuovotore diTess lanciato il 19 aprile scorso, e poi da Plato, dell’Agenzia Spaziale Europea, con l’Italia in prima linea. Tante altre informazioni utili possono essere fornite da un’altre missione europea, Gaia, lanciata dall’ESA 5 anni fa, che ...