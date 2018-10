Arrow 7×05 | grande shock per Felicity

ilnotiziangolo

: Arrow 7×05 “The Demon”: la sinossi anticipa un’importante rivelazione - GLI INFORMATI - - Glinformati : Arrow 7×05 “The Demon”: la sinossi anticipa un’importante rivelazione - GLI INFORMATI - -

(Di domenica 28 ottobre 2018)7×05 trama e promo – Il quinto episodio della serie Tv con Stephen Amell andrà in onda lunedì, 12 novembre 2018, su The CW. “The Demon” ci mette in guardia sulle ultime rivoluzioni di Oliver in carcere. La trama di7×05 ci anticipa inoltre che Curtis ritornerà sotto copertura.7×05 trama e anticipazioni Il cambiamento avvenuto in Oliver fino ad ora è più che evidente agli occhi del pubblico. Per riuscire a sopravvivere in prigione è dovuto ritornare indietro nel tempo, a quel lato di se stesso che ha cercato in tutti i modi di cancellare. Si ritorna così all’Oliver che ha mosso i primi passi su Lian Yu, a quell’oscurità che adesso è ritornata a bussare alla sua porta. Sappiamo già che cosa è stato in grado di fare ed anche seha avuto modo di nutrire dei sospetti, adesso inizierà ad avere qualche certezza. E ciò che ...