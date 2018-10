Arriva il prefisso 0844 per riconoscere le chiamate commerciali invasive

Blastingnews

(Di domenica 28 ottobre 2018) Molto spesso i cittadini mostrano fastidio di fronte alla insistentidei call center a scopi pubblicitari. Adesso, però, il Garante per le comunicazioni ha deciso che leeffettuate a fini, come quelle per proporre offerte telefoniche e offerte pay-tv, dovranno essere individuabili nell'immediato. Per questo motivo, è stato stabilito che questi numeri dovranno essere riconoscibili sin da subito tramite il, permettendo ai cittadini di decidere se rispondere o meno in tutta liberta', senza dover poi inventare scuse per staccare la chiamata in fretta e furia. La decisione Compariranno ilanche per le telefonate fatte per via di ricerche di mercato o pubblicita'. La decisione del Garante per le comunicazioni sara' sicuramente molto apprezzata da tutti i cittadini italiani: la nuova regola permettera' una maggiore trasparenza ...