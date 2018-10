Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Stefano Ghisolfi secondo a Xiamen - assegnati tutti i titoli : A Xiamen (Cina) si è disputata l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In programma le prove di lead e speed. LEAD (MASCHILE): Stefano Ghisolfi conclude una bellissima stagione con un eccellente secondo posto (45+). Il piemontese è salito sul podio per la quarta volta nell’anno (due vittorie a Chamonix e Kranj, poi secondo ad Arco). Il ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Ludovico Fossali conquista l’argento a Wujiang! : A Wujiang (Cina) si è disputata la penultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Questo weekend era riservato esclusivamente alle specialità lead e speed con anche interessanti riscontri per l’Italia. SPEED (MASCHILE) – Strepitoso secondo posto di Ludovico Fossali che torna sul podio a oltre un anno di distanza dalla vittoria di Edimburgo ...

Arrampicata sportiva - Filip Schenk vola in finale nella combinata. Keita Dohi davanti a tutti - l’azzurro è quinto : Filip Schenk si è qualificato alla finale nella combinata di Arrampicata sportiva alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). L’azzurrino ha chiuso il turno di qualificazione al quinto posto (168 punti) e può così tornare in parete tra due giorni per inseguire il sogno di una medaglia. Il 18enne altoatesino, che in carriera ha vinto anche un titolo iridato e uno continentale di categoria nel boulder, ...

Arrampicata sportiva - Olimpiadi Giovanili 2018 : Laura Rogora decima in qualifica - niente finale nella combinata : Laura Rogora non riesce a qualificarsi alla finale della combinata di Arrampicata sportiva alle Olimpiadi Giovanili 2018 incominciate oggi a Buenos Aires (Argentina). L’azzurrina ha infatti concluso il turno eliminatorio al decimo posto (520 punti) e manca l’accesso all’atto conclusivo riservato alle prime sei della classifica (servivano i 144 punti dell’austriaca Laura Lammer). La romana, che un mese fa era stata capace ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : maestoso Stefano Ghisolfi - vittoria a Kranj! Caccia a Schubert per il titolo : Fantastica impresa di Stefano Ghisolfi che a Kranj (Slovenia) ha vinto una tappa della Coppa del Mondo 2018 di lead, specialità dell’Arrampicata sportiva (disciplina che farà il proprio esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020). Il piemontese si è imposto raggiungendo il top, unico atleta capace di arrivare in cima al percorso, e conquistando così la sua seconda vittoria stagionale nel massimo circuito itinerante (a luglio aveva festeggiato a ...

Arrampicata sportiva - Mondiali 2018 : Schubert e Garnbret vincono la combinata - prima volta del format olimpico! : Per la prima volta nella storia sono stati assegnati i titoli iridati della combinata, il format con cui l’Arrampicata sportiva sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A Innsbruck (Austria) ultima giornata dei Mondiali riservata alle due finali a cui hanno partecipato i sei atleti meglio piazzati nelle varie discipline disputatesi negli ultimi 10 giorni. La combinata prevede la somma dei risultati ottenuti tra lead, speed e ...

Arrampicata sportiva - Mondiali 2018 : Janja Garnbret si conferma campionessa nel boulder! Noguchi e Nonaka sconfitte : Janja Garnbret si conferma campionessa del Mondo nel boulder, specialità dell’Arrampicata sportiva. A Innsbruck (Austria) la slovena è sempre più reginetta incontrastata di questo sport che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020: dopo la medaglia d’argento conquistata sabato scorso nel lead, la 19enne si è consacrata nella prova più tecnica imponendosi per la seconda volta consecutiva dopo il trionfo di Parigi (2T3z 7 ...

Arrampicata sportiva - Mondiali 2018 : Alipourshenazandifar e Rudzinska vincono l’oro nello speed - italiani out agli ottavi : A Innsbruck (Austria) sono state assegnate le medaglie nello speed ai Mondiali 2018 di Arrampicata sportiva. I due tabelloni a eliminazione diretta hanno premiato Alipourshenazandifar al maschile e Rudzinska al femminile. MASCHILE: Dopo il terzo posto di quattro anni fa e l’argento di Parigi 2016, Reza Alipourshenazandifar riesce finalmente a laurearsi Campione del Mondo. Il 24enne iraniano, primatista mondiale della specialità (è il ...

Arrampicata sportiva - Mondiali 2018 : Fossali e Gontero volano nel tabellone finale di speed - Alipourshena e Rudzinska al comando : Lunghissima giornata ai Mondiali 2018 di Arrampicata sportiva, sport che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A Innsbruck (Austria) mattinata e pomeriggio riservate alle qualifiche dello speed per entrambi i sessi che hanno messo in palio 16 posti per i tabelloni finali ad eliminazione diretta in programma questa sera. L’Italia porta due alfieri tra i migliori 16: Ludovico Fossali (settimo col tempo di 6.193) e Leonardo ...

