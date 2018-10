Aperti in Brasile i seggi per il ballottaggio delle presidenziali Bolsonaro verso la

Brasile : Aperti i seggi per ballottaggio presidenziale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Presidenziali Brasile - Aperti i seggi : 12.48 Si sono aperti i seggi elettorali in Brasile per il secondo turno delle Presidenziali:in lizza il candidato dell' estrema destra, Jair Bolsonaro, favorito nei sondaggi,e Fernando Haddad,erede politico di Lula da Silva. Al voto sono chiamati circa 147 milioni di elettori che sceglieranno anche i governatori di 14 dei 27 Stati.Il nuovo presidente entrerà in carica il prossimo 1 gennaio. Le operazioni di voto andranno avanti fino alle 21 ...