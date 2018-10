Antonella Clerici | ascolti di Portobello deludenti La reazione inaspettata | «Dobbiamo

Ascolti tv - Antonella Clerici ce la mette tutta - ma Maria non si batte (almeno per ora) : Portobello ha esordito in prima serata su Raiuno, ma il confronto con Tu sì que vales non è stato semplice. La Rai resta...

Portobello : Antonella Clerici alla ‘conquista’ del sabato sera : Antonella Clerici, Paolo Conticini, Carlotta Mantovan Se ne è parlato tanto, ma ora ci siamo. Questa sera, subito dopo il Tg1 delle 20.00 (non andrà in onda I Soliti Ignoti), riparte Portobello, il mercatino più famoso della tv, ideato più di quarant’anni fa da Enzo Tortora. Al timone di questo revival ci sarà Antonella Clerici, che dà così il via ad una sorta di sua seconda carriera, non più fatta di impegni quotidiani (La Prova del ...

Antonella Clerici - Portobello : gli ascolti premiano Tu Si Que Vales : ascolti tv: Antonella Clerici con Portobello battuta da Tu Si Que Vales Sabato 28 ottobre è ritornata la sfida tra Antonella Clerici e Maria De Filippi. Il primo round è stato vinto dalla signora Costanzo e da Tu Si Que Vales. Ci si attendeva un crollo di ascolti per il talent dei sabati autunnali di Canale 5, visto il ritorno di un programma cult sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo come Portobello. Così non è stato: la prima ...

«Portobello» : il ritorno con Antonella Clerici nel segno della tradizione : Portobello: Antonella Clerici e il castPortobello: Antonella Clerici e il castPortobello: Antonella Clerici e il castPortobello: Antonella Clerici e il castPortobello: Antonella Clerici e il castPortobello: Antonella Clerici e il castPortobello: Antonella Clerici e il cast«C’era una volta Portobello. E c’è ancora». L’inizio è all’insegna della memoria, con le immagini di Enzo Tortora che dà il benvenuto al mercatino del ...

Antonella Clerici si commuove a Portobello : l’omaggio a Enzo Tortora : Portobello: Antonella Clerici ricorda Enzo Tortora Ha preso il via la settima edizione di Portobello, uno dei programmi televisivi più popolari trasmessi dalla televisione italiana, che sancisce a tutti gli effetti il ritorno in tv di Antonella Clerici nella nuova stagione televisiva. La prima puntata di Portobello è iniziata subito dopo l’edizione delle 20 del Telegiornale del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo, esattamente ...

Portobello – Torna con Antonella Clerici nel sabato di Raiuno. Tutte le novità. : Portobello, il mercatino tv più famoso ideato e condotto da Enzo Tortora nel lontano 1977 Torna in televisione, da questa sera, dopo decenni. Lo fa cambiando giorno, passando dal venerdì al sabato e ovviamente padrone di casa, con Antonella Clerici alle prese con un grandissimo compito e tanta responsabilità. Portobello 2018 Iprotagonisti assoluti saranno gli […] L'articolo Portobello – Torna con Antonella Clerici nel sabato di ...

Antonella Clerici : la nuova vita con Vittorio e la stoccata a Elisa Isoardi : Antonella Clerici: da La prova del cuoco a Portobello Il 2018 è l’anno dei grandi cambiamenti per Antonella Clerici. La celebre conduttrice Rai ha infatti lasciato la guida de La prova del cuoco per portare in televisione il nuovo Portobello. Classe 1963, la conduttrice vanta una lunga carriera sul piccolo schermo. Negli ultimi anni, Antonella […] L'articolo Antonella Clerici: la nuova vita con Vittorio e la stoccata a Elisa Isoardi ...