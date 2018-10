Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 terza puntata | la verità su Vanessa

L’ISOLA DI PIETRO 2 - Anticipazioni terza puntata di domenica 4 novembre 2018 : anticipazioni terza puntata della fiction L’isola di PIETRO 2, con Gianni Morandi e Lorella Cuccarini, in onda domenica 4 novembre 2018 in prima serata su Canale 5: PIETRO (Gianni Morandi) si trova ad essere coinvolto da Fabrizio (Davide Rampello) nella sua crisi familiare: il padre del giovane sembra nascondere qualcosa e chissà che non sia collegato alla scomparsa di Vanessa (Beatrice Vendramin). Diego (Erasmo Genzini) sta cercando la ...

Un’altra morte sconvolge L’Isola di Pietro 2 : cosa succederà a Vanessa? Anticipazioni 4 novembre : Un'altra morte sconvolgerà L'Isola di Pietro 2? Sembra proprio che le Anticipazioni delle prossime puntate della fiction, in onda il prossimo 4 novembre, cambieranno ancora le cose per Pietro e gli abitanti di Carloforte. Dopo il caso di Giulia e le indagini che hanno mandato in frantumi la famiglia formata da Elena, Alessandro e Caterina, presto arriverà un altro colpo di scena e in quel caso sarà un'altra famiglia a fare i conti con ...

“L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate : trame e Anticipazioni. : L’isola di Pietro 2 , la fiction che lo scorso anno ha visto il ritorno alla recitazione di Gianni Morandi vestendo le parti di un pediatra nella fiction di Canale5, torna da questa sera, nella collocazione della domenica, con la seconda serie, anche stavolta composta da sei puntate. Vediamo le trame delle varie puntate. L’Isola […] L'articolo “L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate: trame e ...

L’ISOLA DI PIETRO 2/ Anticipazioni seconda puntata : Pietro contro Diego e l'arrivo di Isabella : L'isola di Pietro 2, Anticipazioni seconda puntata 28 ottobre: Pietro contro Diego, Elena e Alessandro ai ferri corti. l'arrivo di Isabella cambia tutto.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 06:21:00 GMT)

L’Isola di Pietro 2 - Caterina ritorna a vedere? Anticipazioni sul futuro della ragazza : Anticipazioni L’Isola di Pietro 2: Caterina rimarrà cieca a vita? Caterina ritorna a vedere? Le Anticipazioni de L’Isola di Pietro 2 ci danno nuovamente la conferma che sarà lei una delle protagoniste di questa seconda stagione. Caterina Rovandi (Alma Noce) è stata vittima di un terribile incidente causato da suo padre. Ha iniziato un inseguimento […] L'articolo L’Isola di Pietro 2, Caterina ritorna a vedere? ...

L’Isola di Pietro 2 - Anticipazioni 28 ottobre : alta tensione tra Alessandro ed Elena - e Caterina? : Nella seconda puntata de L’Isola di Pietro 2 le cose non faranno altro che peggiorare per Elena. Gli uomini della sua vita le stanno mentendo: da una parte c’è Alessandro legato alla donna trovata morta, Giulia, dall’altra il padre Pietro che ha accolto in casa il giovane Diego, sospettato dell’omicidio. Il pediatra ha deciso di accoglierlo in casa perché all’epoca fu lui a farlo nascere e a prendersi cura del ...

Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 seconda puntata : la scomparsa di Vanessa : L’Isola di Pietro 2, Anticipazioni seconda puntata 28 ottobre Finito il primo appuntamento televisivo, non ci resta che darvi le Anticipazioni sulla seconda puntata dell’Isola di Pietro 2 con Gianni Morandi e Lorella Cuccarini protagonisti indiscussi. Vi ricordiamo che anche la prossima volta la messa in onda avverrà di domenica, precisamente il 28 ottobre. Non […] L'articolo Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 seconda ...

L’Isola di Pietro 2 : Anticipazioni seconda puntata di domenica 28 ottobre 2018 : Gianni Morandi Sei puntate, dirette da Giulio Manfredonia (anche regista di Rocco Schiavone 2) per RTI e Lux Vide, riporteranno il pubblico di Canale 5 su L’Isola di Pietro ad un anno di distanza dalla messa in onda della prima fortunata stagione. Nuovi eventi sconvolgeranno la vita di Carloforte, del dottor Pietro Sereni (Gianni Morandi) e della sua famiglia, tra casi che coinvolgeranno ancora una volta dei ragazzi molto giovani, che il ...

L’ISOLA DI PIETRO 2 - Anticipazioni seconda puntata di domenica 28 ottobre : anticipazioni seconda puntata della fiction L’isola di PIETRO 2, con Gianni Morandi e Lorella Cuccarini, in onda domenica 28 ottobre 2018 in prima serata su Canale 5: PIETRO (Gianni Morandi) si occupa del piccolo Tobia (Alessio Di domenicantonio), che è in coma farmacologico dopo l’overdose di eroina. Mentre Diego (Erasmo Genzini) sembra l’unico in grando di comprendere Caterina (Alma Noce), fra Elena (Chiara Baschetti) e ...

L’Isola di Pietro 2 prima puntata : trama e Anticipazioni 21 ottobre 2018 : L’ISOLA DI Pietro 2 prima puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, torna su Canale 5 la fiction con Gianni Morandi. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento domenica 21 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’Isola di Pietro 2 prima puntata: trama e anticipazioni 21 ottobre 2018 Carloforte. Il dottor Pietro Sereni ha ritrovato la figlia Elena ed ha allargato la famiglia con ...

L’ISOLA DI PIETRO 2 - cast Anticipazioni e trama della fiction di Canale 5 : Grande ritorno per la fiction L’ISOLA di PIETRO, che vede Gianni Morandi protagonista anche della seconda stagione, in arrivo su Canale 5 in prima serata da domenica 21 ottobre 2018 e per sei puntate. Nuove avventure e misteri da svelare attendono il pediatra PIETRO Sereni (Gianni Morandi) e la sua famiglia, e per i nuovi personaggi che arriveranno a cambiare le carte in tavola: in particolare Isabella Sulci (Lorella Cuccarini), che farà tornare ...

L’Isola di Pietro 2 - Anticipazioni e sinossi della nuova stagione al via il 21 ottobre su Canale 5 : L’Isola di Pietro 2 prende il via proprio oggi, 21 ottobre, dopo il successo della prima stagione, su Canale 5. La serie, coprodotta da RTI e Lux Vide, sarà ancora ambientata nel suggestivo panorama dell’ isola di San Pietro, mentre il protagonista è Gianni Morandi nei panni di Pietro Sereni, pediatra rimasto vedovo, che trascorre la sua vita tra le corse mattutine e l’ospedale della cittadina di Carloforte. I segreti inconfessabili ...

“L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate : trame e Anticipazioni. : L’isola di Pietro 2 , la fiction che lo scorso anno ha visto il ritorno alla recitazione di Gianni Morandi vestendo le parti di un pediatra nella fiction di Canale5, torna da questa sera, nella collocazione della domenica, con la seconda serie, anche stavolta composta da sei puntate. Vediamo le trame delle varie puntate. L’Isola […] L'articolo “L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate: trame e ...

Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 prima puntata : due terribili incidenti : Anticipazioni prima puntata L’Isola di Pietro 2: cosa succederà? Le Anticipazioni della prima puntata de L’Isola di Pietro 2 ci parlano di due terribili incidenti. Non appena scopriremo che Pietro Sereni (Gianni Morandi) è riuscito a ricreare una stabilità famigliare, una sciagura lo sconvolgerà. Pietro, dopo tanto impegno, ha ricreato quella serenità che sembrava perduta […] L'articolo Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 ...