Andrea Iannone | GP Australia MotoGP 2018 | “Sono contentissimo del risultato Avrei potuto

MotoGP - GP Australia 2018 : risultati e classifiche warm-up. Andrea Iannone il migliore - Dovizioso (4°) precede Marquez - indietro Valentino Rossi : Andrea Iannone è stato il più veloce nel warm-up del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro della Suzuki ha confermato l’eccellente velocità del weekend, volando letteralmente lungo i saliscendi di Phillip Island e siglando il crono di 1’29″254. Un ottimo passo quello esibito dal centauro tricolore che si candida ad un ruolo di primo piano per la gara. Alle sue spalle troviamo la coppia ...

MotoGP - GP Australia 2018. Marquez : 'Iannone favorito'. Andrea : 'Sono veloce' : Ricevere complimenti dal campione del mondo in carica, uno che di titoli ne ha vinti 7 in carriera, avrà probabilmente fatto piacere ad Andrea Iannone. Marc Marquez si è congratulato con il pilota della Suzuki per i tempi e il passo gara ...

MotoGp - Marc Marquez in pole in Australia davanti a Andrea Iannone : Marc Marquez scatterà dalla pole al via del Gran Premio di Australia , terz'ultima prova del Motomondiale classe MotoGp . Lo spagnolo della Honda, già confermatosi campione del mondo in Giappone, ha chiuso le qualifiche sul circuito di Phillip Island, bagnato da una leggera pioggia, con il miglior tempo 1'29'.199 precedendo di 310 millesimi il connazionale della Yamaha ...

MotoGP - risultato FP3 GP Australia 2018 : Marc Marquez comanda le terze libere. Andrea Iannone in vetta all’overall - Valentino Rossi nono in Q2 : Marc Marquez è il migliore del turno di prove libere 3 del GP d’Australia 2018, terzultimo round del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Honda, nonostante una caduta alla curva-4, ha saputo trovare le giuste regolazioni su questo tracciato e nella simulazione del time-attack si è issato in vetta alla graduatoria con il tempo di 1’29″714 a precedere di 42 millesimi la Yamaha del connazionale Maverick Vinales ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si riavvicinano : scambio di 'like' su Instagram : Cosa sta succedendo tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone? Alcuni attenti fan della showgirl si sono accorti di un improvviso scambio di attenzioni su Instagram tra i due ex fidanzati. Se da quando è stata ufficializzata la loro rottura, l'argentina e il pilota si ignoravano anche sui social network, negli ultimi giorni entrambi hanno ricominciato a mettere mi piace alle foto che pubblica l'altro. Che ci sia un ennesimo ritorno di fiamma in corso ...

Andrea Iannone si consola con l’ex amica di Belen : Andrea Iannone dopo la fine della sua storia con Belen si è trovato travolto dal gossip. Iannone è stato fotografato dai paparazzi a fianco di diverse ragazze, ma stavolta è stato sorpreso durante un pomeriggio assieme a Martina Menegon, grande amica della sua ex. Iannone e Martina, di professione designer, sono stati fotografati da “Novella2000″ in due diverse occasioni: prima insieme al bar mentre parlano in confidenza e poi a spasso per ...

Andrea Iannone - GP Australia MotoGP 2018 : “Mi preoccupa la costanza nell’arco della gara” : Andrea Iannone ha stampato il miglior crono nella prima giornata di prove libere del GP d’Australia della MotoGP, ma a sportmediaset.mediaset.it l’italiano è cauto nelle previsioni per la domenica, tentando così di sfilarsi dallo scomodo ruolo di favorito per la vittoria. Così il pilota della Suzuki sul confronto col passo degli avversari: “Stiamo con i piedi per terra prima di parlare di pole o vittoria. In classifica siamo ...

Iannone non riesce a staccarsi da Belen? Andrea frequenta (ancora) persone e posti legati alla Rodriguez : Andrea Iannone vicino a Martina Menegon, il pilota avvistato insieme alla bellissima interior designer amica di Belen Rodriguez Andrea Iannone paparazzato ancora una volta con una donna al suo fianco, anche questa volta però non è un suo potenziale flirt (come negli altri due avvistamenti, VEDI QUI e QUI), ma la migliore amica di Belen Rodriguez. Prima di volare in Giappone ed in Australia, dov’è e sarà impegnato sui circuiti di ...

MotoGP - FP2 GP Australia 2018 : Andrea Iannone comanda le seconde libere. Petrucci in scia - Dovizioso è quarto - indietro Marquez e Valentino Rossi : Un super Andrea Iannone nel secondo turno di prove libere del venerdì del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro della Suzuki ha ottenuto il best time odierno di 1’29″131 mettendo in evidenza una guida sopraffina, sostenuto anche da una buona ciclistica della moto nipponica. “The Maniac“, notoriamente molto veloce su questo tracciato, ha iniziato con il piede giusto questo weekend ...

Andrea Iannone paparazzato con la sosia di Belén Rodriguez : è la nuova fiamma? - FOTO - : Le ipotesi fatte dai settimanali di cronaca rosa in queste ore sono due: o il pilota sta raccontando alla affascinante amica le pene d'amore per essere stato lasciato da Belén oppure tra loro sta ...

Andrea Iannone confessa : «Belen Rodriguez? Dopo tre anni sono stufo» : Andrea Iannone è stufo. Il campione di motociclismo, noto alle cronache rosa per la sua relazione con Belen Rodriguez, non nasconde di essere esasperato dalle continue notizie su di lui e...

Andrea Iannone sbotta/ “Belen Rodriguez? Sono stufo di questa storia…” lo sfogo online : Andrea Iannone dopo essersi lasciato, è stanco di sentire costantemente parlare della sua ex. Anche Belen Rodriguez l’ultima puntata di Tu si que vales ha detto la sua...(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 19:12:00 GMT)

Andrea Iannone : "Belen Rodriguez? Sono stufo" : È finita la storia d'amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Ormai non ci Sono più dubbi, ma al pilota continuano a essere rivolte domande sulla relazione con la showgirl argentina. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport Iannone ha risposto così al giornalista che gli chiedeva della sua ex: Belen? A questa domanda evito di rispondere. Sono stufo di titoli su questa storia. Però sto bene. Lo sportivo vuole voltare pagina, sebbene tra ...