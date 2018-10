Andrea Dovizioso | GP Australia MotoGP 2018 | “Soddisfatto del podio e | soprattutto | del

MotoGP - GP Australia 2018 : risultati e classifiche warm-up. Andrea Iannone il migliore - Dovizioso (4°) precede Marquez - indietro Valentino Rossi : Andrea Iannone è stato il più veloce nel warm-up del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro della Suzuki ha confermato l’eccellente velocità del weekend, volando letteralmente lungo i saliscendi di Phillip Island e siglando il crono di 1’29″254. Un ottimo passo quello esibito dal centauro tricolore che si candida ad un ruolo di primo piano per la gara. Alle sue spalle troviamo la coppia ...

Andrea Dovizioso - GP Australia MotoGP 2018 : “Il nostro risultato non è veritiero ma a Phillip Island fatichiamo” : Un po’ l’arrivo della pioggia e un po’ la scarsa confidenza con un tracciato particolare come Phillip Island (Australia) hanno reso la vita difficile ad Andrea Dovizioso. Il forlivese della Ducati, infatti, non è andato oltre il nono tempo delle qualifiche del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro di Borgo Panigale non è riuscito a trovare il feeling giusto nelle condizioni particolari ...

MotoGP - GP di Australia. Pole di Marc Marquez. 7° Valentino Rossi - 9° Andrea Dovizioso : LIVE 07:52 27 ott MotoGP, Q2 TERMINATO: LA TOP TEN 1 M. MARQUEZ 1:29.199 2 M. VI'ALES +0.310 3 J. ZARCO +0.506 4 A. IANNONE +0.513 5 A. RINS +0.827 6 J. MILLER +0.941 7 V. Rossi +1.071 8 D. PETRUCCI +...

LIVE MotoGP - GP Australia 2018 in DIRETTA : qualifiche. Andrea Dovizioso sfida Marquez - ma Valentino Rossi ci prova con la Yamaha : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Australia, terzultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island si preannuncia un time-attack molto interessante con tanti pretendenti alla pole-position. Marc Marquez, per la tradizione recente, è il favorito per partire dalla p.1. Il neo campione del mondo della Honda ha voglia di festeggiare con un successo il titolo vinto a Motegi e farlo su ...

Andrea Dovizioso - GP Australia MotoGP 2018 : “Non siamo ancora a posto del tutto - non basta per il podio” : Andrea Dovizioso è soddisfatto a metà del venerdì di prove libere del GP d’Australia della Moto GP e lo afferma a it.motorsport.com, dove l’italiano conferma di non essere pienamente contento di quanto fatto. Secondo Dovi infatti le prestazioni non sarebbero sufficienti per ambire al podio domenica. Il forlivese si vede ancora lontano dai primi: “Anche l’anno scorso il primo giorno era andata bene, ma secondo me ci ...

MotoGP - FP2 GP Australia 2018 : Andrea Iannone comanda le seconde libere. Petrucci in scia - Dovizioso è quarto - indietro Marquez e Valentino Rossi : Un super Andrea Iannone nel secondo turno di prove libere del venerdì del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro della Suzuki ha ottenuto il best time odierno di 1’29″131 mettendo in evidenza una guida sopraffina, sostenuto anche da una buona ciclistica della moto nipponica. “The Maniac“, notoriamente molto veloce su questo tracciato, ha iniziato con il piede giusto questo weekend ...

MotoGP - GP Australia 2018. L'editoriale di Guido Meda : Andrea Dovizioso e Valentino Rossi - adesso giocate voi! : Un titolo di vicecampione del mondo non esiste. Esistono però l'amor proprio, lo sport e anche i premi in denaro . I due sono separati da nove punti in classifica, dopo lo zero con cui Dovi ha dovuto ...

MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez vuol vincere ancora. Andrea Dovizioso per sfatare il tabù - Valentino Rossi punta al podio : Ed eccoci a Phillip Island (Australia), scenario oceanico da favola, teatro ideale del terzultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. E’ vero sull’esito del campionato è calato il sipario: Marc Marquez si è laureato per la settima volta in carriera campione del mondo grazie al trionfo di Motegi (Giappone). E dunque, con niente di particolare in gioco, i centauri si sfideranno con la voglia più pura e sincera: battersi fino in fondo ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Andrea Dovizioso può credere nell’impresa. Super Ducati e possibile concorrenza interna tra Marquez e Lorenzo le chiavi per sognare : Il Mondiale di MotoGP 2018 è andato in archivio: Marc Marquez ha raggiunto il “settimo livello” imponendosi a Motegi (Giappone), chiudendo la partita al primo match point. Per il 25enne spagnolo mettere nel mirino i numeri fantascientifici di Giacomo Agostini non è una chimera. Marc ha dimostrato classe e costanza nel corso di questo campionato, vincendo con pieno merito, soprattutto ottenendo punti pesanti quando la sua Honda non è ...

MotoGP - Andrea Dovizioso può puntare al Mondiale nel 2019? Ducati mai così forte - la grande occasione per il forlivese : A Motegi (Giappone) il Mondiale di MotoGP è andato in archivio. Marc Marquez ha chiuso il discorso al primo match point e grazie ad una vittoria di grande autorevolezza e sostanza ha conquistato il settimo titolo iridato in carriera. Per il 25enne spagnolo mettere nel mirino i numeri fantascientifici di Giacomo Agostini non è una chimera. Marc ha dimostrato classe e costanza nel corso di questo campionato, vincendo con pieno merito, soprattutto ...

Andrea Dovizioso - GP Giappone 2018 : “Siamo stati veloci ma bisogna ancora migliorare per battere Marc Marquez” : Il Mondiale 2018 di MotoGP è andato in archivio. Marc Marquez ha conquistato lo scettro della top class, centrando il settimo titolo iridato in carriera e scrivendo un’altra pagina di storia. Andrea Dovizioso ci ha provato. In sella alla Ducati, il forlivese ha tentato di mettere in difficoltà l’iberico in tutti i modi ma la corsa di Motegi (Giappone) ha avuto un epilogo poco fortunato per lui: scivolata al penultimo giro e sogni di ...