Analisi tecnica del peggioramento del 29 ottobre 2018 in Toscana

(Di domenica 28 ottobre 2018) Durante la giornata di domani, lunedì 29, la nostra regione verrà interessata da tre sistemi perturbati con caratteristiche differenti che andremo ad analizzare in seguito: Situazione Tarda Mattinata La fase di maltempo mattutina sarà caratterizzata da un imponente flusso meridionale a caricare gli strati medio-bassi troposferici in un grande quantitativo di umidità e calore. Tali configurazioni risultano essere particolarmente insidiose a ridosso dei rilievi in quanto le masse d’aria sono costrette a condensare forzatamente per effetto STAU. Dalle immagini riportate in basso è evidente il flusso caldo-umido in risalita da Sud ad accentuare gli indici termodinamici a ridosso dell’Appennino settentrionale. Con queste configurazioni la lettura delle stime precipitative risulta essere generalmente complicata da parte dei modelli ...