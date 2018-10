Analisi Auditel | la serata di sabato 27 ottobre 2018 con la prima sfida fra Tu si que

Analisi Auditel : La Tv della domenica pomeriggio del 21 ottobre 2018 : La nostra Analisi parte dalla curva blu di domenica in al comando fra il 15 ed il 20% di share con la curva dei Tg Regionali che segue attorno al 14%, superata poi dalla curva arancione di domenica live che si porta sulla linea del 15% di shareIn seguito assistiamo ad un zig zagare inseguendo i neri altrui delle curve di domenica in e di domenica live fra il 15 ed il 20% di share, con la linea arancione che piano piano prende strada fino ...

Analisi Auditel : La Tv della domenica pomeriggio del 14 ottobre 2018 : La nostra Analisi parte dalla curva blu di domenica in nettamente al comando sulla linea del 20% come ai bei tempi dell'Arena grazie alla bella e toccante intervista di Mara Venier alla sorella del povero Stefano Cucchi,Ilaria, segue al di sotto della soglia del 15% la curva di domenica live, preceduta prima dalla curva dei Tg Regionali. In seguito la curva di domenica in rimane al comando nei pressi della linea del 20%, superata dalla ...