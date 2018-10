AMORE CRIMINALE NON VA IN ONDA Perché? Al suo posto il primo episodio de Le

Programmi TV di stasera - domenica 21 ottobre 2018. Ultima puntata di AMORE Criminale : Veronica Pivetti - Amore Criminale Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nella nuova puntata Fabio Fazio ospita il sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Attesa anche Antonella Clerici per promuovere Portobello, che condurrà da sabato prossimo su Rai1. Alla scrivania, inoltre, Valeria Golino e Riccardo Scamarcio, rispettivamente regista e protagonista del film Euforia, nelle sale italiane da giovedì 25 ottobre . In collegamento, invece, Valerio Mastandrea, ...

Veronica Valenti/ Video - uccisa con 60 coltellate dall'ex fidanzato Gora Mbengue ( AMORE Criminale) : Veronica Valenti , la 27enne fu uccisa dal suo ex fidanzato Gora Mbengue con ben 60 coltellate dopo che lui non aveva accettato la fine della loro storia d'amore. (Amore Criminale) (Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 09:38:00 GMT)

AMORE CRIMINALE – Settima e ultima puntata del 21 ottobre 2018 – Veronica Pivetti racconta la tragica vicenda di Veronica. : La battaglia contro la violenza sulle donne continua, anche in televisione. E’ dal 2007, infatti, che Amore Criminale racconta storie di donne brutalmente uccise da compagni o familiari. Amore Criminale , a cui dalla prima messa in onda è associata una Campagna di denuncia contro la violenza sulle donne, è giunto al decimo anno di programmazione […] L'articolo Amore Criminale – Settima e ultima puntata del 21 ottobre 2018 – Veronica ...

Nella puntata odierna di 'AMORE criminale' - il programma di Rai3 condotto in prima serata da Veronica Pivetti : La struttura della comunicazione della emittente di Stato, in questa nota specifica che: 'Nella sesta puntata di -Amore criminale-, in onda su Rai3 oggi domenica 14 ottobre in prima serata, Veronica ...