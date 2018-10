Allerte Meteo per il 29 Ottobre 2018

Maltempo Napoli - de Magistris : le Allerte Meteo “molto spesso sono assai generiche” : “Le allerte meteo della Protezione Civile non sono mai molto dettagliate e molto spesso sono assai generiche. A volte leggendole ti assale l’inquietudine, scrivono due righe e non ci sono indicazioni, specifiche, orari e si affida al sindaco e alle sue capacita’ empiriche di valutare che cosa fare. Valuteremo di volta in volta ma il mio ordine è alzare l’asticella della prevenzione in caso di allerte meteo significative. ...

Consapevolezza sulle Allerte Meteo : In questi giorni, ho letto in alcuni gruppi di Meteo appassionati, persone che criticavano la Protezione Civile perchè in Calabria aveva emesso una allerta gialla e non arancione… Non siamo assolutamente d’accordo, perchè queste persone sono dei professionisti, e non è che si svegliano e pensano di emettere allerta a seconda di come li gira. Filippo Thiery, al meeting di formazione dell’Associazione nazionale Disaster ...

Allerte Meteo - forti temporali insistono sulla Penisola : Roma - Le ore tardo pomeridiane e serali di lunedì hanno prodotto temporali anche di forte intensità a livello locale. Presa di mira l'Emilia Romagna dove diversi sono stati gli allagamenti, come accaduto a Ferrara dove si segnala la caduta di alcuni alberi, alcuni allagamenti in città e raffiche di oltre 50km/h che hanno accompagnato i temporali. forti temporali anche a Bologna con allagamenti nella zona dell'aeroporto. ...