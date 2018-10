Allerta Sicilia | venti tempestosi domani | raffiche fin'oltre i 100 km orari

Oggi c'è Allerta meteo in tutta la Sicilia : maltempo e caldo per lo scirocco : Dopo il caldo di questi giorni tornano i temporali e i forti venti. La protezione civile ha diramato una allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e per rischio idraulico per la giornata di ...

Torna il maltempo in Sicilia : Allerta meteo arancione : La Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, domenica 28 ottobre, un'allerta meteo arancione in tuta l'isola. Temporali da Palermo a Ragusa

Allerta meteo Sicilia : criticità arancione per pioggia e temporali : La Protezione Civile ha diffuso un’Allerta meteo arancione per la giornata di domani sia per il rischio idrogeologico, sia per il rischio idraulico. Si prevedono precipitazioni “diffuse e persistenti, localmente a carattere di rovescio o temporale, su settore ionico della Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia occidentale e ...

Allerta meteo Sicilia : venti fortissimi e mareggiate in arrivo - poi anche temporali : L'Italia si appresta a vivere una intensa e duratura fase di maltempo, determinata dalla formazione di una vasta area depressionaria di origine nord-atlantica sull'Europa centro-occidentale e il...

Terremoto di 6.8 in Grecia - a sud di Zante. «Paura in Sicilia - Calabria e Puglia». Rientra l'Allerta tsunami nel basso Adriatico : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia...

Violenta scossa di terremoto in Grecia : scatta l’Allerta tsunami “arancio” in Puglia - Basilicata - Sicilia e Calabria. Al Sud “stare lontani da coste e spiagge” [MAPPE e DETTAGLI] : 1/13 ...

Terremoto di 6.8 in Grecia - a sud di Zante. 'Paura in Sicilia - Calabria e Puglia'. Allerta tsunami nel basso Adriatico : evitare spiagge ... : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso , in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante . L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato ...

Grecia : scossa 6.8 in mar Jonio. Paura in Puglia - Calabria - Sicilia. Ingv : "Allerta tsunami - evitare spiagge" : Il centro nazionale terremoti avverte che per il sud Italia l'allarme è "arancio". "Sono possibili variazioni del livello del mare inferiori a 1 metro"

Meteo - Allerta 'infinito' per la Sicilia : i sindaci chiudono le scuole nel Messinese : CATANIA - Mentre ancora le zone alluvionate dell'Isola si leccano le ferite, non si allenta la morsa del maltempo in Sicilia. La Protezione civile regionale, infatti, ha emanato un bollettino di ...

Allerta meteo Sicilia : temporali e maltempo per le prossime ore - criticità arancione : La Protezione Civile Regionale ha emanato un bollettino di Allerta meteo gialla e arancione per domani sia per il rischio idrico sia per il rischio idro-geologico. Con riferimento alle precipitazioni, il Bollettino prevede “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui versanti tirrenici della Sicilia centro-orientale con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o ...