Allerta rosso su alto Veneto e Friuli | lunedì scuole chiuse nel Bellunese

Allerta meteo Liguria : domani Lunedi' 29 Ottobre livello rosso e scuole chiuse : La perturbazione atlantica giunta sull'Italia ieri ha già colpito fortemente la Liguria e la provincia di Genova con piogge e fenomeni anche a carattere di nubifragio. Sul territorio si registrano...

Allerta Meteo Liguria : allarme “rosso” in gran parte della regione : In considerazione della situazione Meteo, la Protezione civile regionale della Liguria ha diramato l’Allerta Meteo “rossa” e “arancione” per le prossime ore. La criticità è arancione lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, per l’intera provincia di Imperia, per la valle del Centa, mentre è rossa lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, in Val Polcevera e Alta Val Bisagno, lungo la costa da Portofino fino al ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile per Domenica 28 Ottobre : allarme Rosso al Nord/Est - arancione in altre 11 Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Proseguono gli effetti dell’annunciata perturbazione di origine atlantica, che provoca condizioni di forte instabilità con piogge diffuse e persistenti al Nord, in estensione al centro-sud, anche a carattere temporalesco, e venti forti su tutta la Penisola. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il weekend : allarme “Rosso” già Sabato - Domenica maltempo estremo. I bollettini e le MAPPE : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica, posizionata sulla penisola iberica, farà confluire, sulla nostra Penisola, correnti meridionali instabili che determineranno piogge diffuse e persistenti e un deciso aumento della ventilazione da sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Allerta Meteo Calabria - allarme “Rosso” e “Arancione” per domani Martedì 23 Ottobre : attenzione alle piogge torrenziali nelle zone joniche : allerta Meteo Calabria – Dopo i forti temporali della notte, è tornato a splendere il sole in mattinata su tutta la Calabria e il clima è anche decisamente mite, con temperature che sono un po’ ovunque superiori ai +20°C con picchi di +22°C. Eppure tra ieri sera e stamattina ha diluviato su tutto il territorio regionale, come molto raramente accade per estensione dei fenomeni, e con picchi di oltre 50mm nel basso tirreno reggino e ...

Maltempo - una donna dispersa nel Cagliaritano. Ancora Allerta rosso in Sardegna : La 60enne era in auto con la famiglia quando è stata travolta dall'acqua nell'entroterra. In salvo 4 parenti. Intense precipitazioni nella notte. Allagamenti e strade interrotte, colpite Capoterra, ...

Allerta meteo Puglia : "allarme rosso" nel Tarantino : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Allerta Meteo Puglia - situazione “in peggioramento” a Taranto : il Comune valuta le scuole chiuse per domani - la protezione civile ha lanciato l’allarme rosso : Segnala un netto peggioramento la situazione Meteo nella provincia di Taranto dove dalla scorsa notte sino al primo pomeriggio di oggi c’è stata un’ondata di Maltempo con pioggia battente che ha investito tanto il capoluogo quanto i comuni del Tarantino. Il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, segnala che oggi “alle 15.40 la protezione civile Regionale ha emesso il bollettino n. 278 diramando l’Allerta Rossa per ...

Allerta meteo Puglia : “allarme rosso” nel Tarantino sui bacini Lato e Lenne : Allerta rossa dalla mezzanotte di oggi fino alle 14 di domani sui bacini del Lato e del Lenne, nel Tarantino, e Allerta arancione dalle 16 di oggi fino alle 14 di domani per rischio idrogeologico, idrologico per temporali ed idraulico sulla Puglia centrale adriatica, sul Salento e sulla Puglia centrale bradanica. E’ il messaggio di criticità diramato, tramite la Prefettura di Bari, dalla Protezione civile regionale. Dalla prossima ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : “allarme rosso oggi in Calabria e domani in Puglia” : Allerta Meteo – L’ampia depressione presente sull’Italia si sposta oggi sul Tirreno centrale, determinando la persistenza di tempo molto instabile sulle regioni meridionali ioniche, interessando, da stasera, anche quelle tirreniche centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Allerta Meteo - bollettini della protezione civile pesantissimi per le prossime ore : “vite umane a rischio” - allarme rosso in alcune zone del Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il maltempo continua ad imperversare senza sosta sull’Italia centro/meridionale per il ciclone posizionato sul Tirreno, una tempesta che risalirà il bacino italiano verso Nord e potrebbe diventare addirittura un “Uragano Mediterraneo” in serata al largo di Roma. Dopo la disastrosa alluvione che ha provocato almeno 3 morti in Calabria, la protezione civile ha innalzato il livello di Allerta per le prossime ...

Allerta Meteo Calabria : “allarme rosso” per la fascia ionica catanzarese e per la provincia di Crotone : La Protezione civile della Calabria ha emesso un’Allerta Meteo con criticità “rossa” per la fascia ionica catanzarese e per la provincia di Crotone, “arancione” per il resto della regione: alle 13 alle 24 di oggi è prevista criticità Meteo marino-costiera, con piogge e temporali sparsi, forti raffiche di vento su tutte le zone di Allerta e conseguente criticità idrogeologiche e/o idrauliche. Domani l’Allerta ...

