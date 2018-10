Allerta Meteo Sicilia | a Barcellona Pozzo di Gotto allertato il COC | ecco i consigli

Allerta Meteo Abruzzo : criticità passa da arancione a rossa : Sale a 6 il numero delle Regioni in Allerta rossa per l’ondata di Maltempo. Anche l’Abruzzo ha infatti innalzato il livello di rischio idrogeologico e idraulico, passando da arancione a rosso per la giornata di domani. In particolare l’allarme riguarda la Marsica e il bacino alto del Sangro. L’Allerta arancione rimane invece su sul bacino dell’Aterno. L'articolo Allerta Meteo Abruzzo: criticità passa da arancione a ...

Allerta Meteo in molte regioni d’Italia - Salvini : “Seguiamo l’evoluzione della situazione” : “Stiamo seguendo h24 tutte le situazioni a rischio, da Crotone alla Liguria”. E’ quanto afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini facendo il punto sulla situazione del Maltempo che sta interessando l’Italia. I centri operativi delle prefetture, sottolinea ancora il titolare del Viminale, sono gia’ al lavoro. In particolare, l’attenzione e’ alta oltre che sul Veneto anche su Friuli Venezia ...

Allerta Meteo Piemonte : aperta sala della Protezione Civile : La Regione Piemonte ha aperto la sala operativa della Protezione Civile. Sara’ attiva in modalita’ H24 fino al termine dell’ondata di Maltempo prevista per i prossimi giorni. La decisione – spiega la Regione Piemonte – fa seguito al bollettino emesso questa mattina dalla Regione, che dispone Allerta arancione per piogge e vento nelle zone a nord (Toce, Chiusella, Cervo, Valsesia) e sud-est del Piemonte (Belbo, ...

Maltempo : Allerta Meteo da Nord a Sud. Domani scuole chiuse in mezza Italia : Lunedì sarà il giorno peggiore con piogge, temporali e venti forti - Lunedì sarà il giorno peggiore a causa della perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto gran parte dell'Italia, con piogge,...

Allerta Meteo - domani scuole chiuse in alcune Regioni. Allerta in Veneto e Liguria : tromba d’aria a Genova | L’elenco : Piogge e temporali su buona parte del Paese, accompagnate da grandinate e fulmini. E lunedì scuole chiuse nel bellunese e in altre aree della Penisola. E all’Elba crolla il pontile di Vigneria, simbolo dei minatori

Scuole chiuse a Roma domani per maltempo : ufficiale/ Ultime notizie - ordinanza sindaco Raggi su Allerta meteo : Scuole chiuse a Roma e nel Lazio: sindaco Raggi firma ordinanza per domani, lunedì 29 ottobre. Le Ultime notizie e i provvedimenti da Nord a Sud: maltempo imperversa(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 18:40:00 GMT)

Allerta Meteo - è ufficiale : Lunedì 29 Ottobre scuole chiuse anche a Roma - Fiumicino e Marino [LIVE] : “Domani, lunedi’ 29 Ottobre, le scuole di ogni ordine e grado nella citta’ di Roma resteranno chiuse per gli studenti. A seguito dell’Allerta Meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio, che prevede forti venti, piogge intense e temporali, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza che prevede la sospensione dell’attivita’ didattica ed educativa nelle scuole di ogni ordine e ...

Allerta Meteo - Lunedì 29 Ottobre scuole chiuse in mezza Italia : anche a Roma. Ecco l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale : Allerta Meteo estrema per domani, Lunedì 29 Ottobre, su gran parte d’Italia: il maltempo che sta colpendo il Paese diventerà sempre più pesante soprattutto al Centro/Nord, e per questo motivo molti Sindaci stanno decidendo di chiudere le scuole. Addirittura in Liguria e Veneto le scuole sono state completamente chiuse in 5 Province (Genova, Savona, La Spezia, Vicenza e Belluno), coinvolgendo complessivamente 2 milioni e mezzo di cittadini. ...

Pesante Allerta Meteo della Protezione Civile per Lunedi' 29 Ottobre : nubifragi e rischio alluvioni : allerta meteo della Protezione Civile per domani 29 Ottobre. Intenso maltempo su gran parte d'Italia. L'ondata di maltempo in atto sull'Italia per effetto di una vasta area depressionaria estesa...

Allerta Meteo : domani venti da tempesta sull'Italia - fino a 120 km/h. Si temono molti danni : Pesante ondata di maltempo domani sull'Italia, venti tempestosi da nord a sud. Ecco le zone più a rischio. Allerta meteo / Il vortice di bassa pressione formatosi nel Mediterraneo occidentale si...

Allerta Meteo Veneto : allarme rosso fino a martedì : E’ Allerta rossa fino alle ore 24 di martedi’ prossimo su quasi tutto il Veneto per l’ondata di maltempo che sta colpendo l’intera regione. L’Unita’ di Crisi attivata dal presidente della Regione Luca Zaia, e coordinata dall’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, ha valutato ora per ora i modelli previsionali elaborati dagli esperti di Arpav e, in conseguenza delle considerazioni emerse, il ...

Maltempo - Allerta Meteo livello 3 in provincia di Reggio Calabria : situazione critica in Aspromonte - “non uscite di casa e recatevi ai piani alti” : Piove in modo pesantissimo sulla provincia di Reggio Calabria: un nuovo nubifragio è in atto anche in città, mentre in Aspromonte la pioggia cade torrenziale con 176mm al Passo della Limina, 171mm ad Antonimina, 142mm a San Luca, 125mm a Gambarie d’Aspromonte. Pochi minuti fa la protezione civile ha lanciato un nuovo avviso di “Allerta Meteo livello 3” per Siderno, Locride (Grotteria, Agnana e Canolo), Piana di Gioia Tauro ...

Maltempo - scuole chiuse lunedì 29 ottobre per Allerta meteo : Dove resteranno chiuse le scuole lunedì 29 ottobre? A causa dell'allerta meteo molte regioni italiane hanno già comunicato la decisione di tenere chiusi gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, come Liguria, Toscana e Veneto. Ma l'elenco potrebbe aumentare nelle prossime ore, quando ci sarà un peggioramento del Maltempo.--Continua l'allerta meteo in numerose regioni italiane, dove il Maltempo non darà tregua almeno fino al prossimo ...

Allerta Meteo Lombardia : codice rosso sulle Prealpi dalla mezzanotte per rischio idrogeologico : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha emesso una comunicazione di elevata criticità (codice rosso) per rischio idrogeologico sulle zone omogenee sulle zone IM-04 (laghi e Prealpi varesine, provincia di Varese), IM-05 (laghi e Prealpi occidentali, province di Como e Lecco), IM-06 (Orobie bergamasche, provincia di ...