Allerta Meteo Molise | criticità “arancione” per temporali

Spalletti - Allerta meteo? Penso a giocare : ANSA, - MILANO, 28 OTT - "allerta meteo per domani? Non ci sono dubbi, andiamo a giocare. Sappiamo orario e avversario, i se e i ma non ci appartengono". Luciano Spalletti commenta così i timori su ...

Inter - Spalletti : “Allerta meteo? Penso a giocare” : “Allerta meteo per domani? Non ci sono dubbi, andiamo a giocare. Sappiamo orario e avversario, i se e i ma non ci appartengono”. Luciano Spalletti commenta così i timori su Lazio-Inter. “Nainggolan? Ha cominciato a correre, bisognerà vedere – prosegue il tecnico nerazzurro -. Ma non dipendiamo da un calciatore, siamo una squadra. Chi lo ha sostituito ha fatto bene. Possiamo sopportare fatiche importanti perché ...

Allerta Meteo - ESTOFEX lancia l’allarme per l’Italia : “situazione molto grave” : Allerta Meteo – Anche l’autorevole ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) sottolinea la gravità della situazione Meteo di queste ore sull’Italia, sottolineando nella sua analisi ufficiale come il forte vento di scirocco stia addensando abbondanti precipitazioni da “stau” sul versante meridionale delle Alpi, dove in alcune località da ieri sono già caduti 300mm di pioggia. Nel nuovo avviso di Allerta, emesso ...

Allerta Meteo - è emergenza in tutt’Italia : scirocco devastante provoca maltempo furioso - il “Monsone” è arrivato e Lunedì 29 Ottobre sarà peggio di un Uragano. MAPPE spaventose : 1/25 ...

Allerta Meteo Veneto : lunedì 29 ottobre scuole chiuse a Belluno : In considerazione del forte maltempo che si abbatterà, secondo le previsioni, in tutto il Veneto, in particolare nell’area dolomitica, la Prefettura di Belluno ha disposto per lunedì la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. L'articolo Allerta Meteo Veneto: lunedì 29 ottobre scuole chiuse a Belluno sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Lazio-Inter a rischio rinvio : i dettagli sull’Allerta Meteo a Roma : Maltempo, Lazio-Inter a rischio rinvio a causa delle violente piogge che si stanno abbattendo su Roma nelle ultime ore Maltempo, Lazio-Inter a rischio rinvio. La pioggia battente che ha investito Roma da diverse ore, sta causando diversi disagi nella capitale e sta ponendo dei dubbi sulla disputa della gara di domani all’Olimpico. Le condizioni di gioco potrebbero essere pessime ed inoltre anche la vendita dei biglietti va ...

Meteo - Italia nella morsa del maltempo : rischio alluvioni - Allerta rossa in Veneto e Friuli : A causa di un vortice di bassa pressione che spinge verso l’Italia intensi venti carichi di umidità, le nostre regioni saranno colpite da intensi temporali che scaricheranno a terra massicci quantitativi di pioggia in poco tempo con pesante rischio di alluvione su molte aree del Paese. La Protezione Civile ha emesso un'allerta rossa di elevata criticità per rischio idrogeologico per alcune aree di Friuli Venezia Giulia e Veneto e allerta ...

Allerta Meteo Messina - piogge torrenziali sui Peloritani con lo scirocco : torrenti in piena - città col fiato sospeso [LIVE] : E’ una Domenica di forte maltempo a Messina, con piogge torrenziali provocate dallo scirocco sui Monti Peloritani dove diluvia senza sosta dalle 22:30 di ieri sera. Forte pioggia anche in città. Nelle ultime 11 ore sono caduti 130mm di pioggia a Ziriò, 128mm a Santo Stefano di Briga, 103mm al Colle San Rizzo, 70mm a Mili San Marco, 50mm a Santa Margherita, 46mm a Torre Faro, 45mm a Messina, 38mm a Ganzirri, e mentre scriviamo sta ...

Maltempo - Genoa-Udinese a rischio rinvio : le ultime novità sull’Allerta meteo : Genoa-Udinese, l’allerta meteo arancione per piogge e temporali in Liguria sta ponendo in una condizione di rischio la disputa dell’incontro di Marassi Genoa-Udinese è una delle gare a rischio rinvio a causa del Maltempo che si è abbattuto in queste ore su tutto lo stivale. Lo stadio Ferraris è sempre sotto l’occhio del ciclone quando forti piogge si abbattono su Genova, proprio come sta accadendo in queste ore. La protezione ...

Oggi c'è Allerta Meteo in tutta la Sicilia : maltempo e caldo per lo scirocco : Dopo il caldo di questi giorni tornano i temporali e i forti venti. La protezione civile ha diramato una allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e per rischio idraulico per la giornata di ...

Frana nella notte a Crotone : 4 morti. Stavano sistemando una condotta fognaria Veneto e Liguria : Allerta meteo : Quattro persone sono decedute a causa di una Frana caduta durante l’esecuzione di alcuni lavori di emergenza. Tra le vittime anche Massimo Marrelli, titolare del gruppo a cui fanno capo diverse strutture sanitarie della zona