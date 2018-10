Allerta meteo Liguria | domani Lunedi' 29 Ottobre livello rosso e scuole chiuse

Allerta meteo Campania : criticità “arancione” prorogata fino a martedì : L’Allerta Meteo già diramata dalla Protezione civile della Regione Campania e attualmente in vigore è prorogata fino a martedì sull’intero territorio regionale. Le precipitazioni più abbondanti con previsioni di impatto al suolo tali da determinare un livello di colore Arancione sono attese ancora sulla zona 2, in cui ricadono il Matese e l’Alto Volturno. Sulla restante parte della Campania, l’Allerta fino a martedì ...

Maltempo - domani scuole chiuse a Roma?/ Ultime notizie - Allerta meteo : "se peggiora - ordinanza nel Lazio" : scuole chiuse a Roma e nel Lazio: rischio per domani dato il forte Maltempo. 'Se peggiora, l'ordinanza scatta in Regione': le Ultime notizie.

Allerta meteo Emilia-Romagna : in arrivo forti temporali - vento e mareggiate : “Previste precipitazioni diffuse, anche per lunedì 29 ottobre, con possibilità di fenomeni temporaleschi organizzati, più probabili sui settori appenninici. Venti forti fino a burrasca da sud est sui settori appenninici, pianure occidentali e settore costieri. Valori stimati attorno a 70 km orari con raffiche anche oltre 90 km orari. Mare da molto fino ad agitato con alta probabilità di mareggiate. Prevista un’altezza d’onda ...

Meteo - Allerta rossa su Veneto e Friuli. Nubifragi in arrivo a Roma - forse scuole chiuse Frana a Crotone - 4 morti : Piogge e temporali su buona parte del Paese, accompagnate da grandinate e fulmini. E lunedì scuole chiuse nel bellunese e in altre aree della Penisola

Maltempo - domani scuole chiuse a Roma?/ Ultime notizie - Allerta meteo : “se peggiora - ordinanza nel Lazio” : scuole chiuse a Roma e nel Lazio: rischio per domani dato il forte Maltempo. "Se peggiora, l'ordinanza scatta in Regione": le Ultime notizie e i provvedimenti da Nord a Sud (Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 13:58:00 GMT)

Allerta meteo Liguria : allarme “rosso” in gran parte della regione : In considerazione della situazione Meteo, la Protezione civile regionale della Liguria ha diramato l’Allerta Meteo “rossa” e “arancione” per le prossime ore. La criticità è arancione lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, per l’intera provincia di Imperia, per la valle del Centa, mentre è rossa lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, in Val Polcevera e Alta Val Bisagno, lungo la costa da Portofino fino al ...

Allerta meteo Veneto : domani niente scuole chiuse a Venezia - possibile orario prolungato : La Protezione civile del Veneto rende noto che a Venezia non sembra al momento necessario decidere la chiusura delle scuole per domani, ma potrebbe essere opportuno prolungare la presenza degli studenti in classe, dato che il picco dell’acqua alta, tra 135 e 140 centimetri, è previsto tra le 12 e le 14. L'articolo Allerta Meteo Veneto: domani niente scuole chiuse a Venezia, possibile orario prolungato sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta meteo a Roma - le 5 zone a rischio per il maltempo. Oggi nuovo allarme - la mappa : Da Prima Porta all?Infernetto la mappa dei luoghi a rischio allagamento si amplia, a causa del mutamento delle condizioni meteorologiche e per la scarsa manutenzione delle caditoie. Ma...

Allerta meteo Molise : criticità “arancione” per temporali : La Protezione civile del Molise ha diramato l’Allerta Meteo “arancione” per criticità idrogeologica e temporali per la giornata di oggi: sono attese precipitazioni, inizialmente sparse, poi diffuse e persistenti, localmente a carattere di rovescio o temporale, in riferimento ai settori centro-occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti ...

Spalletti - Allerta meteo? Penso a giocare : ANSA, - MILANO, 28 OTT - "allerta meteo per domani? Non ci sono dubbi, andiamo a giocare. Sappiamo orario e avversario, i se e i ma non ci appartengono". Luciano Spalletti commenta così i timori su ...

Inter - Spalletti : “Allerta meteo? Penso a giocare” : “Allerta meteo per domani? Non ci sono dubbi, andiamo a giocare. Sappiamo orario e avversario, i se e i ma non ci appartengono”. Luciano Spalletti commenta così i timori su Lazio-Inter. “Nainggolan? Ha cominciato a correre, bisognerà vedere – prosegue il tecnico nerazzurro -. Ma non dipendiamo da un calciatore, siamo una squadra. Chi lo ha sostituito ha fatto bene. Possiamo sopportare fatiche importanti perché ...

Spalletti - Allerta meteo? Penso a giocare : ANSA, - MILANO, 28 OTT - "allerta meteo per domani? Non ci sono dubbi, andiamo a giocare. Sappiamo orario e avversario, i se e i ma non ci appartengono". Luciano Spalletti commenta così i timori su ...

Allerta meteo - ESTOFEX lancia l’allarme per l’Italia : “situazione molto grave” : Allerta Meteo – Anche l’autorevole ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) sottolinea la gravità della situazione Meteo di queste ore sull’Italia, sottolineando nella sua analisi ufficiale come il forte vento di scirocco stia addensando abbondanti precipitazioni da “stau” sul versante meridionale delle Alpi, dove in alcune località da ieri sono già caduti 300mm di pioggia. Nel nuovo avviso di Allerta, emesso ...

Allerta meteo - è emergenza in tutt’Italia : scirocco devastante provoca maltempo furioso - il “Monsone” è arrivato e Lunedì 29 Ottobre sarà peggio di un Uragano. MAPPE spaventose : 1/25 ...