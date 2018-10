Allerta meteo | chiusa Autostrada del Brennero | allerta in Veneto e Liguria Scuole chiuse

Maltempo : Allerta meteo da Nord a Sud. Scuole chiuse a Genova e Roma : Lunedì sarà il giorno peggiore con piogge, temporali e venti forti. Il governatore del Veneto Zaia chiede l'intervento della Protezione Civile: 'E' la stessa situazione del Polesine, nel 66 -

Allerta meteo Lazio : confermata criticità arancione : “L’Agenzia regionale di Protezione civile ha emesso oggi un nuovo bollettino di criticita’ idrogeologica per temporali e che a partire dalle prime ore di domani, lunedi’ 29 ottobre e per 24-36 ore prevede su tutte le zone di Allerta del Lazio una fase di pre-Allerta codice arancione. E’ stato altresi’ emesso un Allertamento per vento di livello “tempesta”. Lo comunica, in una nota, la Regione ...

Allerta meteo - situazione critica per Lunedì 29 : il Premier Conte dichiara lo “stato di mobilitazione nazionale della protezione civile” - è l’allarme più estremo : Il Sistema di protezione civile nazionale sta seguendo a tutti i livelli territoriali l’ondata di maltempo che sta interessando quasi tutto il territorio nazionale, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile. In considerazione del possibile aggravarsi della situazione a causa della prevista persistenza dei fenomeni Meteo e del carattere di eccezionalità con cui il maltempo potrebbe manifestarsi, il Presidente della Regione ...

Allerta meteo : come comportarsi in caso di pioggia di forte intensità - ecco le indicazioni per i cittadini : Il maltempo e la pioggia stanno flagellando gran parte dell’Italia. In Calabria, da ieri, si contano già cinque morti. Crolli e strade chiuse sono una costante in tutto il Paese. Domani le scuole resteranno chiuse in numerose città della nostra penisola. La Protezione Civile si sta attivando, anche attraverso i comuni, e sta fornendo linee guida e indicazioni utili per mettersi in sicurezza in questi casi. In caso di pioggia in atto di ...

Allerta meteo - forte maltempo su quasi tutta l’Italia : strade chiuse e disagi al traffico - Anas fa il punto sulla viabilità : Domenica sera di violento maltempo su tutta l’Italia, con piogge e nubifragi che si stanno abbattendo da Nord a Sud. A causa del forte maltempo che sta interessando nelle ultime ore la Penisola, sono presenti limitazioni provvisorie al transito su alcune strade statali. Le squadre, i tecnici e le sale operative Anas (gruppo FS Italiane) sono operativi su tutta la rete di competenza per garantire la transitabilità e la sicurezza della ...

Allerta meteo Abruzzo : criticità passa da arancione a rossa : Sale a 6 il numero delle Regioni in Allerta rossa per l’ondata di Maltempo. Anche l’Abruzzo ha infatti innalzato il livello di rischio idrogeologico e idraulico, passando da arancione a rosso per la giornata di domani. In particolare l’allarme riguarda la Marsica e il bacino alto del Sangro. L’Allerta arancione rimane invece su sul bacino dell’Aterno. L'articolo Allerta Meteo Abruzzo: criticità passa da arancione a ...

Allerta meteo Sicilia - a Barcellona Pozzo di Gotto allertato il COC : ecco i consigli utili per i cittadini : “Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile (DRPC) ha diramato un bollettino di avviso (N. 18301) di rischio idrogeologico e idraulico per condizioni Meteorologiche avverse per la nostra area geografica di Allertamento da subito e sino a domani lunedì 29 ottobre 2018. Il livello di Allerta diramato è “arancione” con corrispondente stato di pre-allarme. Per tale motivo è stato Allertato il Centro Operativo Comunale (COC) presso il ...

Allerta meteo in molte regioni d’Italia - Salvini : “Seguiamo l’evoluzione della situazione” : “Stiamo seguendo h24 tutte le situazioni a rischio, da Crotone alla Liguria”. E’ quanto afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini facendo il punto sulla situazione del Maltempo che sta interessando l’Italia. I centri operativi delle prefetture, sottolinea ancora il titolare del Viminale, sono gia’ al lavoro. In particolare, l’attenzione e’ alta oltre che sul Veneto anche su Friuli Venezia ...

Allerta meteo Piemonte : aperta sala della Protezione Civile : La Regione Piemonte ha aperto la sala operativa della Protezione Civile. Sara’ attiva in modalita’ H24 fino al termine dell’ondata di Maltempo prevista per i prossimi giorni. La decisione – spiega la Regione Piemonte – fa seguito al bollettino emesso questa mattina dalla Regione, che dispone Allerta arancione per piogge e vento nelle zone a nord (Toce, Chiusella, Cervo, Valsesia) e sud-est del Piemonte (Belbo, ...

Maltempo : Allerta meteo da Nord a Sud. Domani scuole chiuse in mezza Italia : Lunedì sarà il giorno peggiore con piogge, temporali e venti forti - Lunedì sarà il giorno peggiore a causa della perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto gran parte dell'Italia, con piogge,...