Allerta arancione per maltempo | scuole chiuse in 6 Comuni

Allerta Meteo Piemonte : nuovo peggioramento - criticità “arancione” per precipitazioni intense e venti forti : Dopo l’attenuazione odierna delle precipitazioni, un nuovo impulso di correnti molto intense e umide da sud determina dalla serata precipitazioni diffuse e persistenti sull’intero Piemonte – spiega Arpa regionale in una nota – con picchi massimi molto forti. Particolarmente colpite saranno la zona del verbano, alto vercellese e novarese, biellese e canavese dove le piogge saranno a carattere continuo. Temporali in transito ...

Allerta Meteo Campania : criticità “arancione” prorogata fino a martedì : L’Allerta Meteo già diramata dalla Protezione civile della Regione Campania e attualmente in vigore è prorogata fino a martedì sull’intero territorio regionale. Le precipitazioni più abbondanti con previsioni di impatto al suolo tali da determinare un livello di colore Arancione sono attese ancora sulla zona 2, in cui ricadono il Matese e l’Alto Volturno. Sulla restante parte della Campania, l’Allerta fino a martedì ...

Allerta Meteo Molise : criticità “arancione” per temporali : La Protezione civile del Molise ha diramato l’Allerta Meteo “arancione” per criticità idrogeologica e temporali per la giornata di oggi: sono attese precipitazioni, inizialmente sparse, poi diffuse e persistenti, localmente a carattere di rovescio o temporale, in riferimento ai settori centro-occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti ...

Maltempo Liguria : Genova in Allerta arancione - Bisagno e Polcevera sotto stretto monitoraggio : Notte “in allerta” a Genova e in Liguria dove da ieri alla 20 per le avverse condizioni meteo la protezione civile aveva diramato un avviso di criticità arancione, valido fino alle 15 per poi diventare gialla fino alla mezzanotte. L’allerta arancione riguarda parte della provincia di Savona e quelle di Genova e La Spezia, mentre nell’Imperiese è gialla e resterà tale fino alle 24. A Genova i torrenti Bisagno e Polcevera ...

Pioggia e vento : frane e allagamenti Allerta arancione su Centro e Levante : Notte di interventi per vigili del fuoco e vigili urbani a Genova: alberi caduti e alcuni scantinati allagati. Un tetto scoperchiato a Mignanego |

Previsioni meteo confermate - Allerta arancione su ampi settori d'Italia : Dalle prime ore di domenica temporali e nubifragi su Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, in estensione a Campania...

Allerta arancione su Centro e Levante : L’allarme riguarda tutta la regione e va avanti (almeno) sino alla fine del weekend. Ma le piogge diffuse sono previste anche lunedì

Allerta maltempo da arancione a rossa su tutta Italia : Roma, 27 ott., askanews, - Proseguono gli effetti dell'annunciata perturbazione di origine atlantica, che provoca condizioni di forte instabilità con piogge diffuse e persistenti al nord, in ...

Torna il maltempo in Sicilia : Allerta meteo arancione : La Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, domenica 28 ottobre, un'allerta meteo arancione in tuta l'isola. Temporali da Palermo a Ragusa

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile per Domenica 28 Ottobre : allarme Rosso al Nord/Est - arancione in altre 11 Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Proseguono gli effetti dell’annunciata perturbazione di origine atlantica, che provoca condizioni di forte instabilità con piogge diffuse e persistenti al Nord, in estensione al centro-sud, anche a carattere temporalesco, e venti forti su tutta la Penisola. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta meteo Sicilia : criticità arancione per pioggia e temporali : La Protezione Civile ha diffuso un’Allerta meteo arancione per la giornata di domani sia per il rischio idrogeologico, sia per il rischio idraulico. Si prevedono precipitazioni “diffuse e persistenti, localmente a carattere di rovescio o temporale, su settore ionico della Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia occidentale e ...

Meteo - Allerta gialla sulla Campania : arancione tra Matese e Alto Volturno : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta Meteo valevole a partire dalle 6 di domani mattina sull'intero territorio regionale. In particolare, le precipitazioni più ...

Allerta meteo Lazio : maltempo in arrivo - criticità arancione dalla mezzanotte di oggi : L’Agenzia Regionale di protezione civile della Regione Lazio ha emesso l’Allertamento del sistema di protezione civile su tutto il territorio regionale con un codice di criticità idraulica ed idrogeologica “arancione” dalla mezzanotte di oggi e per 24-36 ore. I modelli previsionali preannunciano precipitazioni molto intense su tutta la regione dalle prime ore di domani con probabile intensificazione nella giornata di ...

Allerta meteo Toscana : criticità arancione in Lunigiana e Versilia : Allerta meteo su tutta la Toscana a partire dalle ore 20.00 di oggi alla mezzanotte di lunedì 29 ottobre. Interessate tutte le Province, con particolare attenzione nelle aree della Lunigiana, della Versilia dove l’Allerta passa dal codice ‘giallo’ al codice ‘arancio’ per il rischio idraulico ed idrogeologico legato alle piogge dalle 16.00 di domenica alle 00.00 del lunedì, ed all’area appenninica, dove sono ...