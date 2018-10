Allarme nel Napoletano | sospetto caso di tubercolosi | trasferiti i pazienti del pronto

Studio : Allarme - anche nelle feci umane rinvenute tracce di microplastiche : ... ha preso in esame i campioni di feci forniti da volontari provenienti da Italia, Regno Unito, Russia, Giappone e altri paesi del mondo. I partecipanti sono stati invitati a registrare i cibi ...

'Rapiscono bambini con furgone bianco' : denunciato nel Napoletano per procurato Allarme sui social : CERCOLA - Scoperta la fake news che ha seminato terrore per la presenza di un furgone bianco con targa straniera nei pressi delle scuole che rapinava bambini, denunciato l'autore per procurato allarme.

Terremoto M. 6.8 a Zante e Allarme tsunami nel mar Jonio - Paolo Messina del CNR a MeteoWeb : “magnitudo elevatissima - 20-25 volte superiore a L’Aquila” : “Fortunatamente stavolta non ci sono state vittime e l’allarme tsunami non ha avuto conseguenze, ma possiamo considerare il Terremoto di questa notte in Grecia, con epicentro a Zante, un campanello d’allarme da non sottovalutare per il rischio dell’Italia“. Così Paolo Messina, Direttore dell’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del CNR, fornisce ai microfoni di MeteoWeb una chiave di lettura molto ...

Terremoto di 6.8 in Grecia - a sud di Zante - edifici crollati. «Paura in Sicilia - Calabria e Puglia». Nel Salento raffica di forti ondate dopo l'Allarme tsunami : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia...

Terremoto di 6.8 in Grecia - a sud di Zante - edifici crollati. «Paura in Sicilia - Calabria e Puglia». Nel Salento raffica di forti ondate dopo l'Allarme tsunami : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia...

Terremoto - violenta scossa nel mar Jonio : magnitudo 6.8 in Grecia - epicentro a Zacinto. Paura in Puglia - Sicilia - Calabria - Campania e a Malta. Possibile Allarme tsunami : Una violenta scossa di Terremoto ha colpito nella notte il mar Jonio: erano le 00:54 quando s’è verificata la scossa principale, di magnitudo 6.8, con epicentro in Grecia pochi chilometri a sud/ovest dell’isola di Zacinto (o Zante). La scossa è stata distintamente avvertita in tutto il Sud Italia, e in modo particolare in Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tanta Paura anche a Malta. E’ Possibile che scatti ...

Terremoto - violenta scossa nel mar Jonio : magnitudo 6.8 in Grecia - epicentro a Zacinto. Paura in Puglia - Sicilia - Calabria - Basilicata e Malta. Possibile Allarme tsunami : Una violenta scossa di Terremoto ha colpito nella notte il mar Jonio: erano le 00:54 quando s’è verificata la scossa principale, di magnitudo 6.8, con epicentro in Grecia pochi chilometri a sud/ovest dell’isola di Zacinto (o Zante). La scossa è stata distintamente avvertita in tutto il Sud Italia, e in modo particolare in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tanta Paura anche a Malta. E’ Possibile che scatti l’allerta ...

Usa - Allarme pacchi bomba a Clintone e Obama/ Ultime notizie New York : nel mirino anche Governatore NY - Cuomo : New York, allarme pacchi bomba negli Usa a Obama, Clinton e alla Casa Bianca: Ultime notizie, panico terrorismo negli Stati Uniti. Evacuata la sede della Cnn di Manhattan(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:52:00 GMT)

Germania : Allarme bomba nel centro di Chemnitz : Chemnitz torna dunque nella cronaca tedesca dopo i fatti avvenuti alla fine di agosto scorso, quando un cittadino tedesco era stato ucciso... , Geb,

Microplastiche nel sale e ora nell’intestino umano : è Allarme : Non più solo nei cibi, le Microplastiche sono arrivate anche nell’intestino umano. A lanciare l’allarme alcuni scienziati che hanno individuato l’esistenza di questi materiali dannosi per la salute anche nell’organismo umano. Sino ad oggi le Microplastiche erano stata ritrovate solamente negli alimenti, in particolare nei pesci, che a causa dell’inquinamento dei mari ingoiano i micro frammenti, e persino nel sale. ...

Microplastiche nelle feci : è Allarme/ Cosa mangiamo? Più del 50% della popolazione mondiale ingerisce... : allarme per Microplastiche nelle feci. Viene da chiedersi Cosa mangiamo, visto che uno studio di Vienna ci racconta come siano presenti nel più del 50% della popolazione mondiale.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 16:53:00 GMT)

Allerta Meteo - nasce nel mar Tirreno il ciclone innescato dalla goccia fredda : Allarme alluvioni al Sud [LIVE] : Allerta Meteo – E’ appena nato nel mar Tirreno il ciclone innescato dalla goccia fredda che da ieri sta provocando forte maltempo su gran parte d’Italia: il vortice ciclonico, nato per ciclogenesi da contrasti termici, si muoverà nelle prossime ore verso il basso Tirreno fino a raggiungere lo Jonio tramite lo Stretto di Messina. Questa tempesta provocherà forte maltempo fino a Mercoledì mattina in tutto il Centro/Sud: il ...

Allerta Meteo Calabria - Allarme “Rosso” e “Arancione” per domani Martedì 23 Ottobre : attenzione alle piogge torrenziali nelle zone joniche : allerta Meteo Calabria – Dopo i forti temporali della notte, è tornato a splendere il sole in mattinata su tutta la Calabria e il clima è anche decisamente mite, con temperature che sono un po’ ovunque superiori ai +20°C con picchi di +22°C. Eppure tra ieri sera e stamattina ha diluviato su tutto il territorio regionale, come molto raramente accade per estensione dei fenomeni, e con picchi di oltre 50mm nel basso tirreno reggino e ...

Maltempo Spagna - alluvione in Andalusia : Allarme rosso nella provincia di Malaga - un morto [GALLERY] : 1/6 ...