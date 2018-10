Allarme maltempo in tutta Italia | situazione critica in Veneto e Friuli In Liguria

Maltempo - Coldiretti : Allarme per la grandine sulla frutta - stese le reti : allarme nelle campagne per l’arrivo di nubifragi con grandine che è la piu’ temuta in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi: lo afferma Coldiretti in riferimento all’allerta della Protezione civile in diverse regioni. “Nelle zone interessate dal Maltempo – sottolinea la Coldiretti in una nota – sono particolarmente concentrate le coltivazioni di frutta, dai ...

Maltempo al Nord Italia - Allarme nubifragi Disagi e pericoli per il forte vento : La Protezione civile ha emesso un'allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini del Piave in Veneto e su buona parte del Friuli. Limitazioni al traffico in Lombardia e Liguria. E nelle prossime ore la situazione non migliorerà.

Maltempo al Nord - Allarme nubifragi : frane e allagamenti - strade interrotte : Forte pioggia in Veneto, strade chiuse - In seguito alle forti piogge che stanno cadendo sul Bellunese causando diverse frane, sono state chiuse al traffico la strada provinciale 2 della Valle del Mis ...

Allerta meteo a Roma - le 5 zone a rischio per il maltempo. Oggi nuovo Allarme - la mappa : Da Prima Porta all?Infernetto la mappa dei luoghi a rischio allagamento si amplia, a causa del mutamento delle condizioni meteorologiche e per la scarsa manutenzione delle caditoie. Ma...

Maltempo su tutto il Nord Italia - scatta l'Allarme nubifragi - Il forte vento causa disagi e pericoli : Un'ondata di forte Maltempo sta interessando tutta la Penisola, con nubifragi e venti fino a 100 km orari. La Protezione civile ha emesso un'allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini del ...

Maltempo : Allarme nubifragi - allerta rossa su Veneto e Friuli : Sono in arrivo giorni di forte Maltempo, con nubifragi e venti anche a 100 chilometri orari, che domani raggiungerà il suo apice. Al Nord e nelle regioni tirreniche le piogge potranno generare ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il weekend : Allarme “Rosso” già Sabato - Domenica maltempo estremo. I bollettini e le MAPPE : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica, posizionata sulla penisola iberica, farà confluire, sulla nostra Penisola, correnti meridionali instabili che determineranno piogge diffuse e persistenti e un deciso aumento della ventilazione da sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Maltempo in Calabria - Allarme tra Corigliano - Rossano e Crotone. La protezione civile : “non uscite di casa” : Continua a diluviare nella Calabria jonica: a Corigliano Calabro sono caduti 128mm di pioggia dalla mezzanotte. La protezione civile regionale della Calabria “sconsiglia vivamente di uscire da casa se non per motivi strettamente necessari e, in ogni caso, prestare molta attenzione in prossimità dei corsi d’acqua. Evitare categoricamente di percorrere o sottopassi“. In un aggiornamento di pochi minuti fa, la protezione civile ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : nuovo pesantissimo avviso della protezione civile - è Allarme in 7 Regioni [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il sistema depressionario presente sul Tirreno centro-meridionale continua a determinare una spiccata instabilità al centro-sud, con precipitazioni che nella prima parte della giornata di domani insisteranno su tutto il meridione, per poi concentrarsi con maggiore persistenza su Calabria e Sicilia. La ventilazione continuerà ad essere intensa dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Tromba d'aria Milano : bufera di vento/ Maltempo ultime notizie : Allarme verso il centro della città : Tromba d'aria a Milano, bufera di vento nella zona sud fino a Viale Monterosa: ultime notizie Maltempo in Lombardia, il vortice si sta spostando verso il centro della città.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 00:07:00 GMT)

Maltempo Spagna - alluvione in Andalusia : Allarme rosso nella provincia di Malaga - un morto [GALLERY] : 1/6 ...

Allerta Meteo - forte maltempo in Calabria : criticità arancione fino a mezzanotte - anche domani Allarme “giallo” : La protezione civile regionale della Calabria ha diramato il nuovo bollettino di Allerta Meteo valido dalle dalle ore 14 di oggi, 15 ottobre 2018 alla mezzanotte di domani. E’ prevista ancora per la giornata di oggi criticità “arancione” sulla fascia ionica della regione, che diventerà “gialla” nella giornata di domani. Qui il bollettino completo. L'articolo Allerta Meteo, forte maltempo in Calabria: criticità ...

Allerta Meteo - weekend di forte maltempo all’estremo Sud : Allarme alluvione Domenica 14 a Malta - in Sicilia e Calabria [MAPPE] : 1/12 ...