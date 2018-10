Alla Mediterranea il master su valutazione e pianificazione della città

Mediterranea : elogio Alla "pirateria" : L'operazione Mediterranea è anche un po' una "pazzia" e un elogio alla "pirateria", per opporsi all'altra pazzia, disumana, che ci circonda.Da mare a terra, perché l'operazione Mediterranea sbarchi anche nei territori e nelle città, specchio e termometro sociale di quanto di oscuro accade nel mar Mediterraneo.Nel podcast di oggi raccontiamo allora l'iniziativa che ieri ha avuto luogo al Cinema Palazzo di Roma, nel quartiere ...

Migranti : Mediterranea presente Alla Barcolana : Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Mediterranea sarà presente alla Barcolana, la regata velica più grande al mondo in programma domenica 14 ottobre nelle acque del golfo di Trieste. La piattaforma delle associazioni e delle realtà politiche e sociali impegnata in questi giorni con la nave Mare Jonio in una

Migranti - partita da Augusta la nave Mediterranea : “Obbediremo Alla Costituzione e al diritto internazionale” : Una nave italiana nel Mediterraneo Centrale, lì dove non ci sono più imbarcazioni di organizzazioni umanitarie per il salvataggio in mare di chi tenta la traversata sulla rotta migratoria più pericolosa del mondo. È salpata nella notte dal porto di Augusta, dopo diversi controlli amministrativi. Si chiama “Mediterranea” e il progetto è quello di “monitorare e testimoniare la drammatica situazione che vede donne, uomini e ...

Migranti - partita da Augusta la nave Mediterranea : “Obbediremo Alla Costituzione e al diritto internazionale” : Una nave italiana nel Mediterraneo Centrale, lì dove non ci sono più imbarcazioni di organizzazioni umanitarie per il salvataggio in mare di chi tenta la traversata sulla rotta migratoria più pericolosa del mondo. È salpata nella notte dal porto di Augusta, dopo diversi controlli amministrativi. Si chiama “Mediterranea” e il progetto è quello di “monitorare e testimoniare la drammatica situazione che vede donne, uomini e ...

ISTAT - Coldiretti : record di over 80 in Europa grazie Alla dieta mediterranea : Con ben il 7% della popolazione, l’Italia è il Paese con la percentuale più alta di ultraottantenni in Europa davanti a Grecia e Spagna, a conferma del valore della dieta mediterranea certificata da molti studi scientifici come un elisir di lunga vita. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati ISTAT nel report sulla popolazione residente nel 2017. Non è un caso – sottolinea la Coldiretti – che sul podio salgano Paesi del sud ...