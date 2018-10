Alla faccia dei big data | i cartelloni pubblicitari funzionano ancora

Apex Launcher si aggiorna e torna Alla vecchia interfaccia : Secondo l'ultimo changelog della popolare app Apex Launcher l'interfaccia della nuova versione è "simile a quella di V3". Ecco tutti i dettagli L'articolo Apex Launcher si aggiorna e torna alla vecchia interfaccia proviene da TuttoAndroid.

Una bomba per il cronista che dà fastidio Alla mafia. Il boss : "Facciamo saltare lui - la scorta e anche i bambini" : In Sicilia la mafia c'è ancora, ha cambiato aspetto e punta a fare grandi affari. Si è messa nel business, come si dice, ha fatto il salto, ma ogni tanto può tornare ai vecchi metodi. E in Sicilia c'è ...

Spread - Allarme di Tria. «Casalino? Non commento volgarità e minacce». La replica : «Faccia pulizia al Mef» : Credo che il problema sia l'incertezza politica ovvero dove il governo vuole andare a finire perciò ribadiamo che non vogliamo uscire dall'Euro. Come cambiamo questa paura? Quale segnale possiamo ...

I Medici 2 - dAlla facciata del Duomo di Firenze al quadro di Botticelli : i consulenti non bastano per evitare gli errori. “Fanno gioco all’audience” : La prima impressione è che cerchino di essere più attenti, ma poi l’errore è dietro l’angolo e lo svarione scappa. Eccome se scappa. Ha preso il via ieri sera su Rai 1 la seconda stagione de I Medici, la fiction italoinglese che esordì due anni fa collezionando indici d’ascolto notevoli, ma anche una serie infinita di inesattezze, errori, lacune. Adesso ci risiamo: martedì torna in prima serata la seconda stagione e stavolta la macchina da presa ...

Alla faccia della marchesa! Il marito di Daniela Del Secco d'Aragona ci svela che… : Questione di titolo. Stavolta nobiliare. E in studio, da settimane nei salotti tv Mediaset, scoppia la bagarre. La storia si ripete di nuovo dAlla d'Urso a "Domenica Live" quando si parla di Daniela ...

Alla faccia della marchesa! Il marito di Daniela Del Secco d'Aragona svela che… : Questione di titolo. Stavolta nobiliare. E in studio, da settimane nei salotti tv Mediaset, scoppia la bagarre. La storia si ripete di nuovo dAlla d'Urso a "Domenica Live" quando si parla di Daniela ...

Nick Clegg Alla corte di Zuckerberg. L’ho visto da vicino e mi ha colpito la sua faccia per bene : Una buona notizia, sicuramente per lui. Ma, forse, anche per noi. Nick Clegg, ex vice ministro inglese, è stato appena nominato responsabile della comunicazione di Facebook. Sì, proprio lui che quando era in carica prendeva il tè una volta al mese con la regina a Buckingham Palace. E di Sua Maestà ricorda il suo appuntito (sharp) senso dell’umorismo. Lui che dopo l’esito del referendum del 2016 si è battuto come un leone perché l’Inghilterra ...

Minaccia l’insegnante con una pistola puntata Alla faccia : “Mettimi presente”. Il video choc : L'episodio nel liceo Edouard-Branly di Créteil, in Francia. .Il video è stato pubblicato su Snapchat ed è diventato subito virale. Il giovane e un suo compagno sono stati arrestati dalla polizia. Aperta un'inchiesta con l'obiettivo anche di identificare l'autore del filmato.Continua a leggere

NBA - Jerebko eroe in casa Warriors : ecco il VIDEO del buzzer beater e dell’urlo in faccia Alla panchina dei Jazz : Jonas Jerebko esaltato dalla stampa americana e non, dopo aver regalato la vittoria a Golden State contro gli Utah Jazz di Rubio e soci Jonas Jerebko fondamentale nella vittoria dei Golden State Warriors contro Utah, chi lo avrebbe mai detto qualche settimana fa? Probabilmente nessuno, probabilmente in pochi pensavano che l’ex Biella avesse potuto giocare minuti importanti nei finali di gara punto a punto degli Warriors. Invece Jonas ...

Alcol e sigarette - nei supermercati inglesi il riconoscimento facciale darà l’ok Alla vendita : Pagamento con riconoscimento facciale Misure da fantascienza per i per i minorenni che vogliono acquistare Alcolici o sigarette nei supemercati del Regno Unito. Il quotidiano The Telegraph riporta, infatti, che entro la fine dell’anno i supermercati inizieranno a installare casse automatiche intelligenti in grado di identificare l’età dei clienti. La compagnia americana Ncr, che già produce le casse automatiche di supermercati come Asda, Tesco e ...

... due giorni di formazione dedicati a una corretta rappresentazione delle tante identità sessuali che si affacciano Alla cronaca. : Per questo Delia Vaccarello, giornalista attivista LGBT, interviene a dimostrare un modo diverso di fare cronaca che ha sperimentato negli anni dirigendo la pagina dell'Unità 'Liberi tutti' contro i ...

ELETTRA LAMBORGHINI/ Video - "Io mamma? Presto - voglio ancora twerkare in faccia Alla gente" (EPCC) : ELETTRA LAMBORGHINI da Cattelan, Video: l'ereditiera allontana l'idea di una prossima maternità. Non prima dei 30 anni, dice, ha ancora voglia di "twerkare in faccia alla gente".(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 17:03:00 GMT)

Elettra Lamborghini a EPCC : «Un figlio? Non sono pronta - voglio twerkare in faccia Alla gente» : Torna col suo quarto appuntamento EPCC a teatro , il late night show da prima serata di Sky Uno. Martedì 16 ottobre a sedere alla scrivania del Teatro Parenti di Milano per sottoporsi alle domande di ...

Epcc - Elettra Lamborghini da Cattelan : “Niente maternità - non mi sento pronta : voglio ancora twerkare in faccia Alla gente” : Torna col suo quarto appuntamento Epcc a Teatro, il late night show da prima serata di Sky Uno (in onda il martedì alle 21.15). alla scrivania del Teatro Parenti di Milano, ospite di Alessandro Cattelan ci sarà l’ereditiera più chiacchierata del web, Elettra Lamborghini. La cantante, attrice e star di reality come Riccanza e Ex on the beach Italia (MTV) ha da poco lanciato un nuovo singolo, Mala, con cui punta a bissare il successo della sua Pem ...