Alitalia | piloti e assistenti di volo in pensione anticipata di 7 anni | la manovra peserà

Alitalia - piloti e hostess in pensione sette anni prima per venderla meglio : ... il piano che al momento appare più realistico è quello di un'acquisizione da parte delle Ferrovie con il supporto del ministero dell'Economia e di altri vettori internazionali, che non sono però ...

Riforma Pensioni 2019 e Quota 100/ 'Caso' Alitalia : uscita 7 anni prima per hostess e piloti (ultime notizie) : La Riforma delle Pensioni 2019 sarà probabilmente contenuta in un ddl specifico su Quota 100, collegato alla Legge di bilancio. La cosa non piace molto all'Anief

Allarme per le perdite di Alitalia - i piloti : "Un rosso di 500 milioni" : Pesante l'impatto sui conti aziendali per il rincaro del carburante avio. Il commissario Gubitosi: "Bisogna trovare una soluzione al più presto"

Alitalia - sale la tensione. Hostess e piloti sono pronti allo sciopero : I sindacati sono pronti allo sciopero per Alitalia. Le sigle del trasporto aereo si sono compattate in vista delle prossime scadenze della compagnia area già in mano ai commissari, ed è nata la Fnta, ...

Piloti e assistenti di volo di Alitalia pronti allo sciopero : Alitalia è in una situazione "pericolosissima": il 31 ottobre scadono cig, contratto di lavoro e procedura di vendita e serve una decisione subito del Governo sulla soluzione per la compagnia. A ...

Alitalia - piloti : risposte da Governo entro ottobre o sciopero : Roma, 2 ott., askanews, - Il Governo dia risposte per una soluzione alla crisi dell'Alitalia entro ottobre o sarà sciopero. Lo hanno annunciato i piloti e gli assistenti di volo dell'Alitalia riuniti ...