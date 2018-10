Alexa disponibile per Android ed iOS : La domotica secondo Amazon è realtà : Con l’arrivo dei dispositivi Echo il 30 ottobre, ora anche l’assistente volale e le sue app per Android ed iOS, Alexa , sono disponibili in Italia. Controllo vocale, domotica , musica, video chiamate tutto a basso costo con Amazon Alexa disponibile per Android ed iOS: La domotica secondo Amazon è realtà Amazon insieme ai nuovi dispositivi Echo, lancia […]

Alexa - l’applicazione disponibile ufficialmente nel Play Store : In questi giorni Amazon ha lanciato anche in Italia i suoi speaker intelligenti con a bordo Alexa , l’assistente vocale di Amazon, e nei prossimi giorni partiranno le prime consegne dei vari Amazon Echo, Amazon Spot leggi di più...

Come funziona Amazon Alexa - disponibile da oggi in italiano : Amazon ha annunciato l’arrivo di Alexa in italiano, insieme a quattro smart speaker per la casa: Amazon Echo, Echo Plus, Echo Dot ed Echo Spot. Dopo mesi di attesa, l’intelligenza artificiale del colosso di Seattle è pronta a rispondere ai comandi in italiano, aprendoci un ventaglio enorme di possibilità, grazie alla compatibilità con migliaia di device intelligenti che sfruttano gli algoritmi messi a disposizione da Amazon. Ma ...