Acqua alta | quando diventa pericolosa

Maltempo a Venezia - la maratona si corre nell'Acqua alta : Più che una maratona, una sorta di ironman: corsa nell'acqua, e se non è una nuova disciplina poco ci manca. E' ciò che è diventata la maratona di Venezia, dove il protagonista indiscusso della ...

Allerta Meteo Veneto : codice rosso per l’Acqua alta a Venezia - domani atteso picco di 145 cm : Il Comune di Venezia tramite il Centro previsioni, prevede per domani un codice rosso per l’alta marea: il valore della punta massima di acqua alta, prevista per le ore 14:05, è di 145 cm, seguita da un altro massimo di 140 cm alle 00:30 di martedì L'articolo Allerta Meteo Veneto: codice rosso per l’acqua alta a Venezia, domani atteso picco di 145 cm sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Veneto : a Venezia l’Acqua alta tocca i 115-120 cm : Tra 115 cm e 120 cm per le aree sottovento il livello di acqua alta raggiunto in laguna a Venezia: lo ha reso noto il Centro previsioni e segnalazioni del Comune. La marea rimarrà su valori elevati almeno fino alle 14:30. Domani atteso un picco di 135 cm alle 14:05, seguito martedì da un altro uguale. L'articolo Maltempo Veneto: a Venezia l’acqua alta tocca i 115-120 cm sembra essere il primo su Meteo Web.

Torna l'Acqua alta a Venezia - previsti 115 centimetri : Prevista l'acqua alta domani a Venezia. Ne dà comunicazione il Centro Previsione e segnalazione maree del Comune che fa sapere come, se permangono le attuali condizioni atmosferiche, domani, 28 ottobre, alle 12.05 sarà prevista una punta massima di 115 centimetri.Il superamento della soglia dei 110 centimetri è previsto già dalle 10.30, mentre il rientro della marea sotto i 110 centimetri avverrà tre ore dopo. ...

Maltempo : allerta in Liguria - Acqua alta a Venezia - : appena iniziata una lunga fase che porterà nubifragi e forti venti in tutta Italia. Previste piogge a Genova dove la Protezione Civile ha diffuso il bollino arancione. Disagi anche in Veneto, mentre è ...

Maltempo Veneto : prima Acqua alta della stagione a Venezia - allagamento del 5% della città : A Venezia oggi prima acqua alta della stagione: intorno alle 12:30 si è sfiorato il metro, con l’allagamento del 5% circa della città. Disagi limitati in piazza San Marco. Secondo il Centro previsioni maree del Comune oggi la marea resterà sostenuta (codice giallo), ma da domani dovrebbe evolvere a molto sostenuta (codice arancio), con l’intensificazione dei venti di scirocco. L’ultimo Bollettino della Marea prevede un picco di ...

Vietato uso potabile di Acqua a Modica Alta e zona Sacro Cuore : Divieto uso a scopo potabile in ampie zone Sacro Cuore e Modica Alta. Lo annuncia il sindaco Ignazio Abbate con un'apposita ordinanza.

Bomba d'Acqua nell'area flegrea : strade allagate e tombini saltati : La giornata di allerta meteo non ha risparmiato l'area flegrea che in più quartieri, è stata interessata da allagamenti e disagi. Ne è un esempio l'area tra Bagnoli e via Napoli a Pozzuoli, dove nel ...

Imbarcazione si ribalta al largo - pescatore 35enne recuperato dopo 40 ore in Acqua : Teramo - Un marittimo 35enne di Martinsicuro (Teramo), uscito in barca al largo di Martinsicuro, è stato recuperato dopo che era rimasto in acqua per oltre 40 ore L'uomo è stato recuperato in buone condizioni dalla Guardia Costiera di Pescara Giovanni Amodio, il pescatore era caduto in mare ed era stato dato per disperso dopo l'allarme lanciato dai familiari che non l'avevano visto rientrare. L'Imbarcazione era ...

Maltempo Malta : un violento Acquazzone devasta la spiaggia della famosa Balluta Bay [GALLERY] : 1/5 ...

Lo squalo elefante (e volante)/ Studio rivela : “Sono veloci - agili e saltano fuori dall'Acqua” : Lo squalo elefante (e volante) o basking shark: uno Studio britannico rivela che “Sono veloci, agili e saltano fuori dall'acqua”. Le ultime notizie sulla ricerca(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:27:00 GMT)

Furti in casa : il metodo delle bottigliette d’Acqua/ Plastica utilizzata come grimaldello e la serratura salta : Furti in casa con bottigliette d’acqua: la nuova tecnica dei ladri. Porte non scassinate: danno e beffa per chi subisce la rapina, visto che sono difficili da dimostrare(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 17:07:00 GMT)

Via Moretti - salta la tubatura. L'Acqua arriva fino al corso : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Un guasto alla tubatura delL'acqua che si è verificato in via Moretti, a ridosso dell'Albula, poco prima dell'alba di oggi ha costretto all'intervento anche i vigili del fuoco.

Meteo : inizia il declino dell'alta pressione. Oggi tra nubi e Acquazzoni [FOCUS] : Alta pressione in indebolimento sull'Italia. Aumenta l'instabilità al nord e sul lato tirrenico! Meteo / L'alta pressione africana sta pian piano perdendo colpi su gran parte del Mediterraneo...