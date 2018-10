A tu per tu con Darya Majidi e la donna 4 0

Crotone - frana la condotta durante i lavori : morto l'imprenditore Massimo Marrelli e tre operai : l'imprenditore Massimo Marrelli e tre operai sono morti nella notte a causa di una frana caduta durante l'esecuzione di alcuni lavori di emergenza ad una condotta fognaria danneggiata in...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA. Lara Mori spera nella finale! Qualifiche show con la Russia e le big : OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, seconda giornata delle qualificazioni femminili: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, ...

Calcio - Serie D. Sanremese nella tana dello Stresa per continuare a sognare - ore 14.30 - : Probabile formazione Sanremese: Manis; Fiore, Videtta, Giubilato, Anzaghi; Rotulo, Taddei, Spinosa; Molino, Fall, Scalzi Potrete seguire il match tra Stresa e Sanremese nella web cronaca live su ...

Andrea Iannone - GP Australia MotoGP 2018 : “Sono contentissimo del risultato. Avrei potuto però giocarmela anche per la vittoria” : E’ un Andrea Iannone soddisfatto quello che si è portato a casa il secondo posto nel GP d’Australia 2018 di MotoGP, terzultima prova del Mondiale. Sul circuito di Phillip Island il pilota di Vasto si è confermato estremamente veloce, ottenendo un podio importante con la Suzuki. Nel corso dei turni di libere e nel warm-up “The Maniac” aveva fatto vedere un gran passo che in gara si è notato soprattutto nella seconda parte. ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA. Lara Mori spera nella finale! Qualifiche show con la Russia e le big : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, oggi è in programma la seconda giornata delle qualificazioni femminili. Domenica 28 agosto decisiva, al termine di questa giornata avremo il quadro completo di chi disputerà le varie finali in programma nei prossimi sei giorni. Si preannuncia grande spettacolo all’Aspire Dome di Doha (Qatar) dove andranno in scena ben cinque suddivisioni: nella capitale ...

Tajani lancia l'allarme : 'Governo immorale - con loro ogni italiano ha già perso 3000 euro' : Lo spread che non scende e i mercati che non sembrano vedere di buon occhio le strategie economiche del Governo Conte. Argomenti che interessano la sfera economica, ma che, inevitabilmente, diventano oggetto anche della discussione politica. Tra gli ultimi ad esprimersi sul programma che l'esecutivo al timone del Belpaese intende mettere in atto, è il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, esponente di Forza Italia. Ospite a Foligno ...

MotoGp - Viñales si prende la sua rivincita : “finito un periodo duro - finalmente la Yamaha è stata più… carina con me” : Il pilota spagnolo ha espresso tutta la propria felicità per la vittoria ottenuta a Phillip Island, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa Era dal Gp d’Olanda del 2017 che la Yamaha non vinceva una gara, a Phillip Island Maverick Viñales è riuscito ad interrompere il digiuno riportando sul gradino più alto del podio il team di Iwata. AFP/LaPresse Una prestazione perfetta quella dello spagnolo, riuscito a seminare Iannone e ...

Arriva il prefisso 0844 per riconoscere le chiamate commerciali invasive : Molto spesso i cittadini mostrano fastidio di fronte alla insistenti chiamate dei call center a scopi pubblicitari. Adesso, però, il Garante per le comunicazioni ha deciso che le chiamate effettuate a fini commerciali, come quelle per proporre offerte telefoniche e offerte pay-tv, dovranno essere individuabili nell'immediato. Per questo motivo, è stato stabilito che questi numeri dovranno essere riconoscibili sin da subito tramite il prefisso ...

F1 - Fernando Alonso contento a metà : “un giro non perfetto - ma siamo andati oltre i nostri limiti” : Il pilota spagnolo ha parlato dopo le qualifiche del Gp del Messico, sottolineando di essere andato oltre le aspettative della McLaren Dodicesimo posto per Fernando Alonso nelle qualifiche del Gp del Messico, un risultato che va oltre le aspettative dello spagnolo come riportato da lui stesso al termine della sessione. photo4/Lapresse “Il mio giro di qualifica non è stato così perfetto oggi. Ho avuto un po’ di sottosterzo nelle ...

Moto3 - Australia : super Vietti è 3° alla seconda gara mondiale : Sembra un sogno, ma per Celestino Vietti Ramus è tutto vero. alla seconda gara nel mondiale Moto3, il diciassettenne pilota dello Sky Racing Team VR46 sale sul terzo gradino del podio a Phillip Island,...

Milano con i bambini per combattere la povertà educativa : È aperto il nuovo bando dell’impresa sociale Con i bambini “Un passo avanti”, per il sostegno di progetti dal contenuto

“Roma dice basta” - migliaia di persone al Campidoglio contro il degrado. I cori per la sindaca Raggi : “Dimissioni” : “Roma dice basta“. Con questo slogan, lanciato sui social da sei donne autodefinitesi “cattive ragazze”, si sono riuniti in piazza del Campidoglio migliaia di romani in polemica con l’amministrazione di Virginia Raggi. Protestano contro la “grande monnezza“, le buche, la sporcizia, “l’abbandono della città”. “Vogliamo che Roma torni a essere una capitale: inclusiva, ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2018 : Shoma Uno vince la tappa in rimonta - secondo posto per il canadese Messing : Proseguono le competizioni presso la Place Bell di Laval, Quèbec, impianto sportivo questa settimana teatro di Skate Canada 2018, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Dopo una bellissima gara, il pattinatore giapponese Shoma Uno ha conquistato la prima posizione in rimonta dopo la seconda piazza dello short, pattinando un programma libero dal contenuto tecnico spaventoso. Il Vice Campione Olimpico, sulle ...

Basket - 4a giornata Serie A 2018-2019 : Venezia e Avellino vincono in trasferta. per Trento è crisi nera : Ben due anticipi nel sabato che apre la 4a giornata di Serie A di Basket. A Trento, nel remake della semifinale scudetto dello scorso anno, la Dolomiti Energia è incappata nella quarta sconfitta in quattro partite perdendo nettamente, 64-87, contro una Reyer Venezia sempre più in fiducia e a punteggio pieno in testa alla classifica. A Brescia la Germani subisce la rimonta di Avellino che espugna il PalaLeonessa in un finale tiratissimo con il ...