tg.la7

: RT @TgLa7: A Melendugno manifestano i No-Tap. Fraccaro: il Movimento è compatto - sadape54 : RT @TgLa7: A Melendugno manifestano i No-Tap. Fraccaro: il Movimento è compatto - Frankf1842 : RT @TgLa7: A Melendugno manifestano i No-Tap. Fraccaro: il Movimento è compatto -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Gli attivisti in piazza questa volta contro i Cinquestelle, che hanno dato il via libera all'opera, dopo aver promesso in campagna elettorale lo stop ai lavori. Ma il ministro grillino assicura : '...