: A Melendugno bruciate tessere elettorali e foto di politici, rabbia No Tap contro M5S: “Dimettetevi” … - AdrMontanaro : A Melendugno bruciate tessere elettorali e foto di politici, rabbia No Tap contro M5S: “Dimettetevi” … - NewsTG_ : #ULTIMORA TAP: Manifestazione contro la costruzione del gasdotto sul lungomare di San Foca di Melendugno (Lecce): B… - LaGazzettaWeb : No Tap, protesta a Melendugno: bruciate schede elettorali e foto M5S Tutti contro Di Maio: «Non c'è penale» -

(Di domenica 28 ottobre 2018) «Questa terra non è in vendita», «M5S dimettetevi»: è quanto scritto sui manifesti degli attivisti No Tap nel corso della manifestazione organizzata questa mattina sul lungomare di San Foca diil governo Conte ela costruzione del gasdotto Tap che ha recentemente ricevuto l’avallo di legittimità dall’esecutivo. L’inè...