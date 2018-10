A marzo Patty Pravo torna in concerto a Roma

romadailynews

(Di domenica 28 ottobre 2018) Ainincon il suo tour 2019. “La cambio io la vita che non ce la fa a cambiare me”, cantava al Festival di Sanremo 1997. Arrivò solo ottava, pur ottenendo il Premio della Critica, ma quella frase, a, si appiccò addosso in modo indelebile, divenne una sorta di mantra. Oggi, l’immortale e ribelle ragazza del Piper non smette di essere se stessa: libera, unica, eccentrica, volitiva, provocante e provocatoria. In una parola, una diva, una delle poche della musica italiana.sarà adomenica 32019 ore 21:00 all’Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli. Via Pietro de Coubertin 30,. Biglietti acquistabili presso tutti i punti vendita autorizzati TicketOne e sul sito online ticketone.it L'articolo Ainproviene da ...